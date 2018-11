Erőfeszítés

Kreml: Moszkva az újabb amerikai szankciókat is törvénytelennek fogja tekinteni

Moszkva törvénytelennek fogja tekinteni az ellene a Szkripal-ügyre hivatkozva bevezetendő újabb amerikai szankciókat, csakúgy, mint a korábbiakat - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak szerdán Moszkvában.



Heather Nauert amerikai külügyi szóvivő szerdán közölte: kormánya arra készül, hogy a kongresszussal egyeztessen az Oroszország elleni újabb szankciókról, amelyet a Szergej Szkripal és lánya ellen az angliai Salisburyben megkísérelt mérgezéses merénylet miatt vezetnének be. Nauert szerint Washington fontolóra veszi, hogy kibővíti a Szkripal-ügyre hivatkozva már bevezetett büntetőintézkedéseket. Moszkva mindig is tagadta, hogy köze lett volna az ügyhöz.



"Törvénytelennek tekintjük ezeket az Egyesült Államok által Oroszország viszonylatában bevezetett korlátozásokat, és értelemszerűen ugyanígy fogunk viszonyulni a hasonló lépésekhez, ha ilyenek lesznek" - mondta Peszkov.



A keddi amerikai félidős választással kapcsolatban megismételte, hogy Moszkva egyetlen külföldi politikai erőpróbába sem avatkozott be, így az egyesült államokbelibe sem, és ilyesmire nem is készül. Hangsúlyozta, hogy Moszkva párbeszédre törekszik Washingtonnal az egyebek között a stratégia stabilitás és a fegyverzetellenőrzés terén felmerülő problémák megoldása érdekében, de egyelőre nem látja azt, hogy a kétoldalú viszony rendezésének lennének kedvező kilátásai. Úgy vélekedett, hogy a kongresszusi választások eredménye aligha bonyolíthatja tovább a kétoldalú viszonyt, "mert most is minden meglehetősen bonyolultan halad".



Peszkov kedden úgy nyilatkozott, hogy az orosz és az amerikai elnök november 11-én Párizsban, az első világháborút lezáró fegyvernyugvás 100. évfordulója alkalmából megtartandó nemzetközi megemlékezésen csak rövid ideig találkozik majd, hogy megvitassa kettőjük teljes körű találkozójának lehetőségét. A szóvivő szerdai tájékoztatóján ehhez hozzáfűzte, nem szerepel a tervek között Vlagyimir Putyin megbeszélése Párizsban Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel sem, de nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az ünnepség alkalmával szóba elegyednek egymással.



Izraeli sajtóértesülés szerint a tárgyalást törölték, de Peszkov kommentárja szerint nem "törölhették, mivel nem is tervezték".



Oroszország és Izrael kiéleződött a viszony, miután a szíriai légvédelem szeptember 17-én lelőtt egy orosz felderítő gépet, s ezért Moszkva az arab országban éppen Hezbollah-célpontokat bombázó izraeli légierőt tette felelőssé. Moszkva erre hivatkozva Sz-300-as légvédelmi rendszert szállított Damaszkusznak. Putyin és Netanjahu találkozójáról már szeptember óta szó van, de időpontot a feleknek azóta sem sikerült rögzíteniük.