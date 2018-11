Morawiecki bejelentette

Valószínűleg Lengyelország sem csatlakozik az ENSZ migrációs csomagjához

Nagyon valószínűnek nevezte pénteken Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő az Angela Merkel német kancellárral közösen megtartott varsói sajtóértekezleten, hogy Lengyelország sem csatlakozik az ENSZ globális migrációs csomagjához.



"Nagyon valószínű, hogy Ausztriához vagy Csehországhoz, illetve az Egyesült Államokhoz hasonlóan nem csatlakozunk az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) globális migrációs csomagjához" - jelentette ki Morawiecki a lengyel-német kormányközi konzultációt követő sajtókonferencián.



Álláspontját azzal indokolta, hogy Varsó számára prioritást jelent a határvédelemre és a migrációra vonatkozó, nemzeti hatáskörű szabályozás. Hozzáfűzte: az Európai Tanács fórumán viszont Lengyelország segíteni akarja a feszültségek csökkentését a migráció forrásainál nyújtott segítség révén.



Október elején Joachim Brudzinski lengyel belügyminiszter közölte: javasolni fogja Morawieckinek az ENSZ globális migrációs csomagjának elfogadási folyamatából való kilépést, mivel a dokumentum csak tovább bátorítaná az illegális bevándorlást.



A témához viszonyult a varsói sajtóértekezleten Angela Merkel is. Szerinte a migrációs csomag kereteket ad a szakemberek befogadásához, a humanitárius alapú migrációhoz, egyúttal kiemelt helyet kap benne az államok szuverén döntéshozatala. "Mindezt rendkívül fontosnak tartom a migrációs csomagban, mely egyben jogilag nem kötelező, így Németország csatlakozik hozzá" - helyezte kilátásba a német kancellár.



A csomagról várhatóan az ENSZ-tagállamok állam- és kormányfőinek decemberi marokkói csúcstalálkozóján szavaznak majd. Az elfogadási folyamatból Magyarország és az Egyesült Államok kilépett, ilyen lépést jelentett be Ausztria is. Andrej Babis cseh kormányfő bejelentette: javasolni fogja, hogy a dokumentumot Csehország se írja alá.