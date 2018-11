Emberi jogok

Jogvédők krími gyermekek militarizálásáról fedtek fel újabb tényeket

Jelenleg 65, kiskorúakból álló úgynevezett ifjúsági hadsereg működik mintegy hétezer taggal az Oroszország által elcsatolt Krím félszigeten lévő különleges státusú Szevasztopol városában. 2018.11.01 07:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Krími Jogvédő Csoport emlékeztet arra, hogy a nemzetközi jog tiltja a háborús propagandát és a megszálló országnak saját hadserege népszerűsítését.



Az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése szerint a fenti adatot Szevasztopol "kormánya" hozta nyilvánosságra. A jogvédők a város "parlamentjének" honlapjára hivatkozva közölték, hogy az "iskolások orosz mozgalma" és az "ifjúsági hadsereg" nemrég 1800 új tagot vett fel.



"A nemzetközi dokumentumot, amely tiltja a gyermekek olyan irányú nevelését, hogy pozitív kép alakuljon ki bennük a katonai, illetve paramilitáris csapatokról, a háborúról, valamint kedvet csináljon nekik a megszálló hadseregben való szolgálatra, Oroszország 1993. augusztus 23-án ratifikálta" - mutatott rá Irina Szedova, a jogvédő szervezet szakértője.



Elmondása szerint az efféle "katonai, hazafias nevelésnek" titulált foglalkozásokon a Krím félszigeten élő gyerekeket és fiatalokat lőfegyverekkel való bánásmódra, egyenruha viselésére oktatják. A tinédzser korúakat megismertetik a különböző típusú fegyverekkel, ökölharcot oktatnak, valamint a katonai tudományok alapjait tanítják nekik.



"Az egyik legalapvetőbb érték, amit a tudatukba ültetnek ezeken az órákon, az a háborús győzelem. Az efféle nevelésnek köszönhetően a gyermekek tudatában végbemegy a Krím megszállásának és a félkatonai alakulatoknak a legalizálódása" - fejtette ki a szakértő hozzátéve, hogy felnőtté válva ezek a gyerekek megtanulják magukat Oroszország állampolgárainak érezni, és megvédeni a megszálló hatalom érdekeit akár paramilitáris fegyveres csoportok tagjaiként is, mindez pedig a szakértő szerint súlyos megsértése a nemzetközi humanitárius jogi normáknak.



Az a 18 éves Vlagyiszlav Roszljakov, aki október 17-én 20 embert megölt és további mintegy ötvenet megsebesített a Krím félszigeti Kercs egyik középiskolájában, engedéllyel tartotta magánál azt a lőfegyvert, amellyel iskolatársait lemészárolta, és tette elkövetése előtt járt lőgyakorlatra is.



Közben Volodimir Jelcsenko ukrán ENSZ-nagykövet a világszervezet Biztonsági Tanácsának (BT) szerdai ülésén arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország változatlanul semmibe veszi az emberi jogokat az általa megszállt Krímben. Adatai alapján 2014 és 2017 között 108 ezer embert telepítettek át Oroszországból a Krímbe egyértelműen azzal a szándékkal, hogy megváltoztassák az elcsatolt félsziget etnikai összetételét. Továbbra sem engedélyezik a krími tatárok érdekképviseleti szervezetének, a medzslisznek a működését. Az ukrán nyelven tanulók száma pedig drasztikusan visszaesett: a 2013-2014-es tanévben még több mint 13 ezren voltak, a 2017-2018-as évben már csak 172 diák maradt.



A Krím 2014 tavasza óta tartó megszállása alatt eddig már több mint 12 ezer krími lakost hívtak be sorkatonai szolgálatra az orosz hadseregbe. Most ősszel esedékes a nyolcadik sorozás, mintegy háromezer krímit terveznek behívni katonai szolgálatra - írta az UNIAN.