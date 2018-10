USA

Vádat emeltek egy orosz nő ellen az amerikai választás befolyásolása miatt

Az amerikai igazságügy-minisztérium vádat emelt az orosz Jelena Alekszejevna Huszjajnova ellen az amerikai választási folyamatokba történt beavatkozási kísérletért. Ez az első alkalom, hogy a 2018-as félidős választásokat érintő beavatkozás miatt készülnek büntetőjogilag felelősségre vonni valakit.



A vádirat szerint Huszjajnova a 2016-os amerikai elnökválasztástól kezdve a 2018 novemberében rendezendő félidős választásokig folyamatosan beavatkozott az amerikai demokratikus folyamatokba.



Az igazságügyi tárca dokumentumai szerint a szentpétervári nő 2014 óta főkönyvelője volt annak a "Lakta Terv" néven ismertté vált programnak, amely a közösségi médiában folytatott kampányt az amerikai választások befolyásolása érdekében. Az igazságügy-minisztérium szerint ebben segítségére volt a Kreml és az Orosz Internetkutató Ügynökség (IRA). A cél állítólag az amerikai demokratikus folyamatokba és politikai rendszerbe vetett bizalom megrendítése volt.



A péntek délután nyilvánosságra került dokumentumokból kiderül: az amerikai hatóságok feltételezése szerint az egész programot valószínűleg Jevgenyij Viktorovics Prigozsin orosz oligarcha finanszírozta, akit élelmiszeripari érdekeltségeire utalva az amerikai sajtóban "Putyin séfjeként" is emlegetnek. Prigozsin egyik vállalata ellen már vádat emeltetett a Robert Mueller vezette különleges bizottság, amely azt vizsgálja, miként játszottak össze Donald Trump 2016-os kampánycsapatának egyes tagjai orosz tisztségviselőkkel.

Az igazságügyi minisztérium állítása szerint a 44 éves Huszjajnova részletes beszámolót készített a kiadásokról: 2016-ban például hozzávetőleg 12 millió dollárt költött a Facebook és az Instagram közösségi oldalakon megjelent reklámokra, az egyik dokumentum tanúsága szerint pedig 2018 januárjában további 1,7 millió dollárt kért a februári kiadásokra. Ez 700 ezer dollárral több volt, mint amit 2017 februárjában költött a közösségi médiában. A vádirat szerint Huszjajnova 2016 januárja és 2018 júniusa között 35 millió dollárt fordított az amerikai közösségi oldalakon való megjelenésre, amelyet a minisztérium "az Egyesült Államok elleni információs háborúnak" nevezett.



A csoport rendkívül nagy figyelmet fordított arra, hogy tagjai hagyományos politikai aktivistaként jelenjenek meg a közösségi oldalakon. Álprofilokat hoztak létre, és ezeken tág teret adtak az amerikai társadalmat megosztó olyan politikai témákról szóló vitáknak, mint a migráció vagy a fegyvertartás ügye.



Az igazságügy-minisztérium dokumentumai arról is tanúskodnak, hogy a "Lakta Terv" keretében egyfajta belső útmutatás is készült ahhoz, hogy az egyes amerikai társadalmi csoportokat milyen propagandával közelítsék meg. Azt írták például, hogy "a színes bőrűek LGBT csoportjai kevésbé kifinomultak, mint a fehérekéi, következésképpen náluk a bonyolult üzenetek nem működnek". Egy másik útmutatás szerint "a feketék, a spanyolajkúak, az őslakosok (indiánok) és az LGBT-közösség tagjai érzékenyek a +fehér kiváltságok+ kifejezésre, és azonnal reagálnak azokra a bejegyzésekre és fotókra, amelyek a fehér embereket részesítik előnyben".



"Ennek az ügynek nagyon határozottan emlékeztetnie kell minden amerikait arra: politikai ellenfeleink folytatják erőfeszítéseiket, hogy társadalmi és politikai megosztottság kialakításával, a politikai rendszerünkbe vetett bizalom megingatásával és egyes politikai szereplők támogatásával vagy elítélésével beavatkozzanak demokráciánkba" - fogalmazott a dokumentumok nyilvánosságra kerülése után közzétett közleményében Christopher Wray, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója.



A szövetségi ügyészek ugyanakkor nem állítják, hogy az orosz kísérletek befolyásolták volna a választások eredményeit.



A The Wall Street Journal című lap értesülései szerint amerikai hírszerzési szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a közösségi médiában nemcsak orosz, hanem kínai és iráni befolyásolási kísérletek is tapasztalhatók.