Dzsamál Hasogdzsi

CNN: rosszul sikerült kihallgatás közben halhatott meg a szaúdi újságíró

A televízió saját, meg nem nevezett forrásaira hivatkozva közölte: Rijád várhatóan azzal a magyarázattal áll elő, hogy Hasogdzsit kihallgatták Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán, és az újságíró a rosszul sikerült kihallgatás közben, kihallgatóinak szándékai ellenére halt meg.



A CNN egyik forrása szerint Rijád a törökökkel közösen indított és a Szaúd-Arábiában is elrendelt belső vizsgálatok alapján azt jelenti majd be, hogy Hasogdzsi kihallgatására és meggyilkolására az uralkodóház, illetve a legfelsőbb szintű szaúdi hatóságok engedélye nélkül került sor, és felelősségre vonják majd mindazokat, akik ebben részt vettek.



A CNN forrása ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy információi egy még csupán készülőben lévő jelentésre vonatkoznak, vagyis Rijád állásfoglalása még változhat.



Dzsamál Hasogdzsi október 2-án tűnt el az isztambuli konzulátuson. Donald Trump elnök hétfőn reggel telefonon beszélt az ügyről Szalmán bin Abdel-Aziz szaúdi királlyal, aki cáfolta, hogy tudomása lenne az újságíró sorsáról. Trump hétfőn reggel újságíróknak azt mondta, hogy talán magukat önállósító gyilkosok ölhették meg Hasogdzsit.



Ezt követően Mike Pompeo külügyminiszter Donald Trump felkérésére Rijádba indult, hogy tanácskozzék a szaúdi uralkodóval. Amerikai sajtójelentések szerint Pompeo nemcsak a 82 éves uralkodóval, hanem a fiával, Mohamed bin Szalmán koronaherceggel, a szaúdi politika napi irányítójával is találkozik majd.



Heather Nauert külügyi szóvivő hétfőn délután azt közölte: "annak kiderítése, hogy mi történt Dzsamál Hasogdzsival, rendkívül fontos az elnök számára."



Elemzők szerint a Hasogdzsi-ügy próbára teszi az amerikai-szaúdi viszonyt, amelyet Donald Trump közel-keleti politikája középpontjába állított. A The Wall Street Journal úgy tudja, mind Szaúd-Arábia, mind Törökország jelezte Washingtonnak, hogy szeretne elkerülni egy esetleges nyílt konfrontációt az ügy miatt.