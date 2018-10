Gyalogosok közé hajtott egy autós Berlinben

A német főváros Charlottenburg negyedében hajtott fel egy fehér audis a járdára, a férfi súlyosan megsérült. Őt és rajta kívül még egy embert az elütöttek közül kórházba vittek - tudósította az Inforádió.



A sofőrrel együtt összesen öten sérültek meg, egy szemtanú arról beszélt, hogy túl gyorsan hajtott a sofőr, és úgy tűnt, hogy epilepsziás rohama van.



Sajtóértesülések szerint nem tűnik terrorgyanúsnak a szerencsétlenség, a hatóságok balesetként kezelik az ügyet.

Five people have been injured after a car dove into a café in Charlottenburg in western Berlin, local media reported. The police said the driver apparently lost control of the vehicle due to health problems. pic.twitter.com/Agox4WCgPN