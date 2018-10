Kongói sebész-nőgyógyász és jazidi aktivista kapta a Nobel-békedíjat

Denis Mukwege kongói sebész-nőgyógyásznak és Nadia Murad iraki kurd emberi jogi aktivistának ítélte oda az idei Nobel-békedíjat a norvég parlament által kinevezett bizottság - jelentették be pénteken Oslóban.



A jelöltek "a nemi erőszak mint háborús fegyver alkalmazása elleni" küzdelmükért kapták meg a díjat - olvasható a bizottság indoklásában.



Mukwege a Kongói Demokratikus Köztársaságban folyó harcok során megerőszakolt nők ápolásával foglalkozik az általa alapított kórházban.



A jazidi vallású Murad az Iszlám Állam terrorszervezet tagjai által megerőszakolt nők jogaiért küzd.

