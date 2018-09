Ukrajna

39 ukrán kettős állampolgárt fedtek fel idén a csapi határőrök

hirdetés

A csapi határőregység munkatársai idén eddig 39 olyan esetet rögzítettek, amikor ukrán állampolgárok más államok útlevelét mutatták fel a határátlépés során - közölte Artem Olijnik őrnagy, a csapi határőregység külföldiekkel és szabálysértési ügyekkel foglalkozó osztályának vezetője a Tisza-1 kárpátaljai televíziós csatorna műsorában.



A határőrtiszt elmondta, hogy a múlt évben összesen 49 ukrán állampolgárnál találtak külföldi útlevelet. Hozzátette, az esetek 90 százalékában magyar útlevelekről van szó, a többi szlovák, román, izraeli úti okmány - adta hírül hétfőn a mukachevo.net munkácsi hírportál.



Artem Olijnik azt is elmondta, amikor külföldi útlevelet találnak ukrán állampolgárnál, szabálysértési jegyzőkönyvet vesznek fel, és az okiratot a bírósághoz továbbítják. Megjegyezte, az útlevelet nem kobozzák el, mert erre nincs törvényi alap.



A csapi határőregység illetékességi körébe két olyan ukrán-magyar, a Csap-Záhony közúti és vasúti átkelő, valamint három ukrán-szlovák határátkelőhely tartozik, amelyeken személyforgalom zajlik.



Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Kárpátalja megyei kirendeltsége több mint egy évvel ezelőtt kezdte el beidézni hivatalaiba kihallgatásra azokat a kárpátaljai magyar önkormányzati képviselőket, köztisztviselőket, akiknél a határellenőrzés során magyar útlevelet találtak.



Az utóbbi napokban több kárpátaljai magyar számolt be a közösségi médiában arról, hogy az ukrán hatóságok a határon motozásnak vetették őket alá magyar útlevelet keresve.



Az UNIAN ukrán hírügynökség szombaton azt jelentette, hogy egy ukrán nacionalista weboldal elkezdte feltölteni nyilvános adatbázisába magyar állampolgársággal rendelkező kárpátaljaiak nevét és címét. A Mirotvorec (Béketeremtő) elnevezésű ukrajnai portál mindenki számára elérhető adatbázisában tette közzé az első öt kárpátaljai lakos adatait, akik a honlap működtetői szerint a második (magyar) állampolgárság megszerzésével törvénysértést követtek el.



Az előzményekhez tartozik, hogy az Ukrinform ukrán állami hírügynökség múlt szerdán közzétett egy rejtett kamerával készült videofelvételt, amelyen kárpátaljai magyarok állampolgári esküt tesznek a beregszászi magyar konzulátuson. Az ukrán jog nem teszi lehetővé az ukrán állampolgárok számára, hogy másik ország állampolgárságával is rendelkezzenek.