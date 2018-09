Lengyelország

Letartóztatták a gdanski zsinagóga ablakát kitörő férfit

Három hónapos előzetes letartóztatásba került az a férfit, aki múlt héten kitörte a gdanski zsinagóga ablakát - közölte hétfőn a lengyel ügyészség. Az elkövetőnél mentális problémát állapítottak meg, miután fél évvel ezelőtt egy katolikus egyházközséget is megtámadott.



A pénteken őrizetbe vett, 31 éves férfi múlt szerdán, a legjelentősebb zsidó ünnep, a jóm-kipúr idején követ dobott be a gdanski zsinagóga ablakán, senki nem sérült meg. A támadást Andrzej Duda államfő a múlt héten határozottan elítélte, a zsinagóga előtt a helyi önkormányzat kezdeményezésére rokonszenv-tüntetést tartottak a lengyel főrabbi és a gdanski katolikus egyházmegye segédpüspöke részvételével.



Az ügyészség hétfői közleménye szerint a férfi elismerte bűnösségét. Vallásos érzelmek megsértése, valamint veszélyeztetés miatt akár három év börtönt is kaphat.



A kihallgatás során elhangzottak alapján, valamint tekintettel arra, hogy a férfinál korábban mentális problémát állapították meg, az ügyészség valószínűnek tartja: a zsinagóga elleni támadás is mentális zavarainak következménye lehet. A férfit az után diagnosztizálták pszichés problémákkal, hogy félévvel ezelőtt megtámadott egy római katolikus egyházközséget.



A bíróság megalapozottnak találta az ügyészség feltételezését, hogy a vádlott újabb bűntettet követhet el, ezért jóváhagyták három hónapos letartóztatását - közölték.