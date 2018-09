Négy éve tartják törvénytelenül fogva

Nobel békedíjra jelölték az orosz börtönben éhségsztrájkoló ukrán filmrendezőt

Nobel-békedíjra jelölte a kijevi parlament kedden az Oroszországban bebörtönzött, több mint négy hónapja éhségsztrájkot folytató Oleh Szencov ukrán filmrendezőt. 2018.09.18 20:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A norvég Nobel-bizottságnak szóló kérelmet tartalmazó határozati javaslatot a 450 fős törvényhozás 245 tagja hagyta jóvá.



Az előterjesztés szövege szerint Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa (parlamentje) Nobel-békedíjra jelöli Szencovot - akit az Oroszországi Föderációban négy éve tartanak törvénytelenül fogva a Krími Autonóm Köztársaság és Szevasztopol városának, valamint Donyeck és Luhanszk megyék egyes területeinek Oroszország általi megszállása elleni hősies erőszakmentes tiltakozása miatt - bátor viselkedéséért, kiállásáért az emberi jogok védelméért és azért, mert kész feláldozni életét mások szabadságáért.



Szencov éhségsztrájkja meghirdetésekor azt követelte, hogy Oroszország engedjen szabadon minden általa fogva tartott ukrán politikai bebörtönzöttet, önmagának viszont nem kért szabadságot.



Az ukrán parlament a most megszavazott dokumentumban kitért arra, hogy Oleh Szencovot - a szöveg szerint - törvénytelenül tartóztatta le az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) 2014. május 10-én. 2015. augusztus 25-én 20 év börtönbüntetésre ítélték Oroszországban. Az ítélet két őrizetben lévő személy tanúvallomásán alapult, akik közül az egyik később beismerte, hogy az FSZB munkatársai fizikai és lelki erőszakkal vették rá a vallomástétele. Maga Szencov is több ízben tett kijelentést arról, hogy a nyomozószervek kínvallatást alkalmaztak vele szemben - idézett az UNIAN ukrán hírügynökség a parlament által elfogadott előterjesztésből.



A parlament felhívta a figyelmet arra, hogy számos nemzetközi szervezet - beleértve a NATO, az ET és az EBESZ Parlamenti Közgyűléseit - elítélték Oroszországot az emberi jogok megsértése, a politikai és a nemzetiségi alapon történő üldözések miatt, és felszólították a politikai foglyok mihamarabbi szabadon bocsátására. Emlékeztetett az ukrán törvényhozás arra, hogy Szencov támogatását számos kulturális és közéleti személyiség kifejezésre jutatta.



A dokumentum szerint Szencov május 14-én kezdett éhségsztrájkjával fejezi ki tiltakozását Oroszország erkölcstelen és jogellenes, a nemzetközi joggal és az általános emberi értékkel ellentétes politikájával szemben.



Az előterjesztésben a parlament felsorolta az összes Kijev szerint politikai okból orosz börtönökben fogva tartott ukrán állampolgárok neveit.



Lech Walesa volt lengyel elnök - aki maga is Nobel-békedíjas - augusztus végén már előállt a javaslattal, hogy idén Szencov részesüljön ebben a rangos kitüntetésben.



A múlt héten az Európai Parlament legnagyobb tömörülése, az Európai Néppárt (EPP) Oleh Szencovot jelölte az idei Szaharov-díjra.