Az ukrán-krími határtól is evakuálták a gyerekeket, több tucat határőr rosszul lett

A határ menti csaplinkai és kalancsaki járásban péntektől szünetel a tanítás és az óvodák is zárva tartanak. 2018.09.08

Az Oroszország által megszállt Krím félszigeten bekövetkezett légszennyezést már a vele határos dél-ukrajnai Herszon megyében és érzékelték, ezért óvintézkedésként 106 gyermeket evakuáltak az adminisztrációs határnál, a krími Titan vegyi üzemhez legközelebb fekvő Priobrazsenka településről - számolt be pénteken az UNIAN ukrán hírügynökség.

A gyerekek a településüktől mintegy 75 kilométerre nyugatra fekvő Szkadovszkban és környékén pihennek a majd két hétig. A határ menti csaplinkai és kalancsaki járásban péntektől szünetel a tanítás és az óvodák is zárva tartanak.



Andrij Horgyejev, Herszon megye kormányzója pénteken a Facebookon azt írta, hogy a dél-ukrajnai megyében nincs ok a pánikra. Megerősítette ugyanakkor, hogy 37 határőr rosszul lett, főként hányingerre és szédülésre panaszkodtak, közülük ötöt Odesszába szállítottak kórházba.



Péntekre a légszennyezés miatt leállították a határforgalmat a kalancsaki és a csaplinkai átkelőn, hogy a határőrök ne legyenek kitéve egészségi kockázatnak. Most csak egy, a csongari átkelő működik a belső ukrajnai területek és a Krím közötti adminisztrációs határon.



A két átkelőnél speciális védőmaszkban szolgálatot teljesítő határőrök csak rendkívüli esetekben engedélyezik az átkelést, beleértve azt, ha a krími környezeti katasztrófa elől érkeznek menekülők. Az UNIAN értesülése szerint a kalancsaki átkelőn eddig csak egy háromtagú család jött át a Krímből Herszon megyébe.



Több mint egy hete jelentek meg az első hírek az ukrán médiában arról, hogy a Krím északi részén, Armjanszk településen és környékén a helybeliek szerint a levegő bűzössé, fojtogatóvá vált, a fémtárgyakon rozsdaszerű, a növényeken zsíros, szürkészöld lerakódás képződött. Többen allergiás reakcióra emlékeztető tüneteket észleltek magukon: hányingert, természetellenes szomjúságot és égő érzést orrukban és torkukban.

A krími hatóságok szerint a Dmitro Firtas ukrán oligarcha tulajdonában lévő armjanszki Krimszkij Titan nevű vegyi üzemből került ki káros anyag - vélhetően valamilyen kénvegyület - a levegőbe, valószínűleg a szárazság miatt.



A krími kormány viszont csak kedden ismerte el nyilvánosan azt, hogy Armjanszk levegőjében meghaladta a megengedett normát a káros anyagok mértéke.



Az UNIAN pénteki helyszíni riportjában arról írt, hogy míg a Krím félszigetre utazók szerint az ukrán média "felfújja" a krími környezetszennyezést, a Krímben élők arra panaszkodnak, hogy alig kapnak tájékoztatást a helyi hatóságoktól az armjanszki helyzetről, és az Krím északi részén élők aggódnak a légszennyezés terjedése miatt.