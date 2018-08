Csoda

Eltűnt egy kisfiú - három nap múlva találták meg egy erdőben, élve!

hirdetés

A kis Fudzsimoto Josiki nagyapjával és bátyjával indult sétára Jagamucsi délnyugati régióban vasárnap, ahol eltűnt.



Rendőrök és önkéntesek indultak a keresésére, a műveletben nyomkövető kutyákat, kamerával felszerelt drónokat és helikoptereket is bevetettek. Végül szerdán önkéntesek találták meg Josikit, aki egy kövön ücsörgött, meztelen lábait egy kis pocsolyában hűtötte.



A hatóságok közlése szerint a kétéves kisfiút kórházba szállították, de nem voltak nagyobb sérülései, csak néhány karcolása, szervezete pedig enyhén kiszáradt.



Josiki nagyon nehéz körülmények között élt túl három napot: a térségben az elmúlt napokban olykor 34 Celsius-fokra emelkedett a hőmérséklet. A fiú még a születésnapján is egyedül volt az erdőben: hétfőn töltötte be második életévét.



Sajtóértesülések szerint Josiki akkor tűnt el, amikor a nagypapa egyedül küldte haza: a kisfiú elfáradt, nem akart már sétálni. Mindössze száz méterre voltak a háztól, ahol a gyereket anyja várta. Josikit végül alig néhány száz méterre otthonától találták meg.