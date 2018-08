Válság

Több mint kétmillióan menekültek el Venezuelából

Mintegy 2,3 millió venezuelai menekült el hazájából a belpolitikai és gazdasági válság következtében - közölte kedden az ENSZ, amely felhívta a figyelmet arra, hogy az ország lakossága élelmiszer- és gyógyszerhiánytól szenved.



A legtöbben Kolumbiába, Ecuadorba, Peruba és Brazíliába menekültek - közölte újságírókkal Stéphane Dujarric, António Guterres ENSZ-főtitkár szóvivője egy sajtótájékoztatón.



A 2,3 milliós szám az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatalának (OCHA) 2018 júniusi becslésén alapul, viszont a világszervezet nem közölte, hogy mióta végez erre vonatkozó számításokat.



Dujarric elmondása szerint a kivándorlók legtöbbje az élelmiszerhiányt jelöli meg távozása fő indokaként. Jelentések szerint Venezuelában mintegy 1,3 millió ember szenved alultápláltságtól.



Súlyos hiány van alapvető gyógyszerekből és orvosi felszerelésekből is, aminek következtében jelentősen romlott az ellátás minősége a kórházakban - tette hozzá.



Az OCHA közlése szerint több mint 100 ezer HIV-fertőzött beteget fenyeget a gyógyszerhiány, és az országban korábban már felszámolt terjednek ismét.



Az ENSZ és humanitárius partnerei figyelmeztettek arra is, hogy a Venezuelából elmenekültek jogi tanácsokra, egészségügyi ellátásra és egyéb alapvető szolgáltatásokra szorulnak. Az ENSZ-főtitkár szóvivője megköszönte a Venezuelával szomszédos országok "nagylelkűségét", és bizalmának adott hangot azzal kapcsolatosan, hogy más országok is hozzájárulnak a földönfutók megsegítéséhez.



Venezuela több mint két éve súlyos politikai és gazdasági válsággal küzd. A hatalmas olajkészletekkel rendelkező, de szinte semmi mást nem exportáló ország gazdasága az olajár esése miatt gyakorlatilag összeomlott. A jobboldali ellenzék elsöprő többséget szerzett a legutóbbi választásokon, Nicolás Maduro baloldali elnök azonban válaszul szinte teljesen felszámolta a népképviseletet, tavaly augusztusban pedig úgynevezett alkotmányozó nemzetgyűlést választottak, amelyet a nemzetközi közösség jelentős része nem ismer el. Tavaly áprilistól hónapokon át folyamatosak voltak az utcai tüntetések az országban, ezeken több mint százan vesztették életüket.