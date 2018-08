Demonstráció

Szombaton ismét ellenzéki tüntetők vonultak a román kormány székháza elé

Bár az előző napi összetűzések feszültsége érzékelhető volt a téren, a péntekinél békésebben indult a szombati demonstráció. 2018.08.12 11:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Ismét a szociálliberális kormány távozását követelő ellenzéki tüntetők gyűltek össze szombaton a bukaresti kormány székhaza előtti Victoria téren, ezúttal az ellen is tiltakozva, hogy a román diaszpóra előző napi kormányellenes megmozdulását - a tömegben elvegyülő rendbontók sorozatos provokációira hivatkozva - a csendőrség erővel feloszlatta.



A szombati megmozduláson a külföldről nyári szabadságukra hazatért román vendégmunkások mellett a tömeg nagyobbik részét a másfél éve kezdődött romániai ellenzéki tüntetéssorozat hangadói tették ki. Létszámukat helyi idő szerint este kilenckor a román közszolgálati Agerpres hírügynökség 15 ezerre, a több ellenzéki médium pedig 20-30 ezerre becsülte.



Bár az előző napi összetűzések feszültsége érzékelhető volt a téren, a péntekinél békésebben indult a szombati demonstráció, eltekintve attól, hogy kora délután, amikor a csendőrök fémkerítésekkel határolták el a tüntetők mozgásterét, hogy ne akadályozzák a járműforgalmat, az egyik tiltakozó megpróbálta ezt meggátolni és emiatt kisebb dulakodás tört ki. A rendbontó megbírságolása után az esti órákig egyetlen biztonsági kockázatról - egy 18 éves fiatalembernél talált késről - számolt be a csendőrség.



A Dancila-kabinet távozását követelő bukaresti tüntetők eltökéltségük jeléül azt skandálták a kormány székháza előtt, hogy "nem távozunk, amíg nem távoztok".



A bukaresti demonstrációval egy időben Románia több nagyvárosában is ezrek követelték a kormány távozását, a korrupt, büntetett előéletű politikusok eltávolítását az ország éléről, és tiltakoztak az előző napi - szerintük brutális és indokolatlan - csendőri erőszak ellen. Komolyabb rendbontásról estig a vidéki tüntetések helyszíneiről sem érkezett jelentés.