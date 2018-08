Egyenlőség

Tízezrek vettek részt a prágai melegfelvonuláson

Tízezrek vettek részt szombaton délután Prágában a melegek felvonulásán, amely a cseh fővárosban most záruló szexuális kisebbségek hete, a Prague Pride 2018 csúcspontja.

A Prague Pride fesztivált immár nyolcadik alkalommal tartották meg a cseh fővárosban.



Bohdana Rambousková, a rendezvény szóvivője szerint a fesztivál programjaira a hét folyamán több mint százezren látogattak el. A leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzszexuálisok (LGBT) menetébe mintegy 40 ezren kapcsolódtak be, ötezerrel többen, mint tavaly.



A rendőrség nem közölt becslést a résztvevők számáról. Jan Danko, szóvivő újságíróknak azt mondta, hogy a felvonulás problémák nélkül zajlott le.



A szervezők közölték, hogy a résztvevők mintegy 30-40 százaléka külföldről érkezett a cseh fővárosba. A menetben magyar csoportokat is látni lehetett. A színes menetben szolidaritása jeléül több cseh politikus - elsősorban a Cseh Kalózpért, a Zöldek Pártja és a kormánykoalíciós Cseh Szociáldemokrata Párt képviselői - is megjelent.



A leszbikus, meleg, biszexuális és transzszexuális közösség tagjai és a melegek jogait támogatók délben a cseh főváros központjában, a Vencel téren gyűltek össze, majd színes menetben kéttucatnyi allegóriás kocsival a Letná parkba vonultak, ahol éjjelig tartó koncertek lesznek. A néhány órás menetet karneváli hangulat, színes, kosztümös öltözetek, sok zene, tánc, több tucatnyi szivárványos, illetve nemzeti zászló jellemezte.



Prága belvárosában a felvonulás miatt néhány órán át korlátozták a forgalmat.



A felvonulás kezdetén a Vencel szobor közelében néhány keresztény aktivista, majd később az egyik mellékutcában mintegy 40-50 személy tüntetett a melegek rendezvénye ellen. Az aktivisták a Prague Pride rendezvényt és a felvonulást elítélő plakátokat emeltek magasba.



A hagyományos család hívei, akik a korábbi években a Prague Pride felvonulással egy időben tartották meg rendezvényüket a cseh főváros központjában, most már egy héttel korábban összejöttek. Rendezvényükön néhány százan vettek részt. Megjelent Pavel Belobrádek, a kereszténydemokrata néppárt (KDU-CSL) elnöke is.