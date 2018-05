Belgium

Félrement a golyó, kétéves kislány halt meg egy rendőri üldözés közben

Éles lövedék végzett azzal a kétéves kislánnyal, aki meghalt, miután a rendőrök több mint 70 kilométeren át üldöztek egy migránsokkal teli kisteherautót Belgiumban. 2018.05.18 16:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A dél-belgiumi Mons városának ügyészsége közölte, az orvosi vizsgálatok egyértelműen bizonyították, hogy a kurd származású kislány halálát fejlövés okozta. A lövedék az arcán érte. Az ügyészség nem zárta ki, hogy a golyó rendőrségi fegyverből származhatott, de mint közölték, ezt további vizsgálatoknak kell megállapítania.



A tájékoztatás szerint az üldözés a Belgium déli részén található Namur közelében kezdődött csütörtök délelőtt és Mons mellett ért véget, a francia határtól nem messze. A kislány az üldözésnek véget vető ütközéskor még élt és a kórházba vezető úton halt meg.



Egyes hírek szerint az akció közben a gyereket "élő pajzsként" kitartották a furgon ablakából, hogy távol tartsák a rendőröket, akik éles lövedékekkel igyekeztek megállítani a kisteherautót.



Az autóban talált 26 felnőttet és 4 gyereket, valamint a jármű sofőrjét előállították. Megállapítást nyert az is, hogy az illegális bevándorlók valamennyien kurdok - mondták. Az embercsempészekről és a sofőrről azonban nem közöltek adatokat. Az akcióban 15 rendőrautó és mintegy 30 rendőr vett részt.



A sajtó úgy tudja, a kislányt és családját a belga hatóságok korábban Németországba vitték, most onnan próbáltak - a csoport többi tagjával együtt - Nagy-Britanniába eljutni.



A belga napilapok beszámolója szerint civil szervezetek tüntetést hirdettek péntek délutánra a belga fővárosban. Véleményük szerint a rendőri fellépés aránytalanul erőszakos volt, amikor tüzet nyitottak a migránsokat szállító kisteherautóra.



Az egyik internetes közösségi oldalon olvasható felhívásukban az Új Flamand Szövetség (N-VA) két politikusa, Jan Jambon belga belügyminiszter és Theo Francken menekültügyi és migrációs államtitkár azonnali lemondását követelték, ugyanis - mint írták - "ők a politikai és ideológiai felelősei a gyilkosságnak".



"Ne gyilkolj - fogadj be" - fogalmaztak.