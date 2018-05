Tűzhányó

Kitört Indonézia egyik rétegvulkánja! - videó

Csak úgy, váratlanul, minden előzmény nélkül kitört Indonézia egyik rétegvulkánja, majd hullott a vulkáni hamu - írta Harangi Szabolcs, a Tűzhányó blog Facebook-oldalán. A Jáva szigetén elhelyezkedő Merapi jelenleg is aktív tűzhányó. Az országban összesen 129 aktív vulkán található.

No de vulkánkitörés magma nélkül? A Tűzhányó blog szerint ez az úgynevezett freatikus kitörés típus, amikor a túlhevített kőzetek repedéseibe víz kerül, az felforrósodik, gőzzé alakul és az ezzel járó hirtelen térfogatnövekedés szétveti, apró darabokra töri a kőzeteket és azokat a felszínre robbantja. Nem veszélytelen az ilyen kitörés, mert váratlanul következik be és a robbanás erejétől függően akár méteres nagyságú kőzetdarabok repülhetnek a kráter több száz méteres körzetében. Más esetben olyannyira hatékony a robbanásos aprózódás, hogy a felszín alatti kőzetek apró, milliméteres darabkákra esnek szét és sűrű vulkáni hamufelhő formájában robbannak ki a kürtőből. Szerencsére, a kitöréshez most nem kapcsolódót nagy mennyiségű kőzetanyag kilövellés. De hol a magma? A magma valószínűleg nyomul felfelé...

Harangi Szabolcs szerint a Merapi közel 8 éve pihen, ami viszonylag hosszú idő a rétegvulkán életében (bár 2010-ben volt egy aktívabb időszaka, amikor a környéken vastagon állt a hamu), mint írta, minden bizonnyal tisztítja a kürtőt.