Terrorizmus

20 év börtönre ítélték Salah Abdeslamot

Terrorista gyilkossági kísérlet vádjában bűnösnek találta és 20 év börtönre ítélte Salah Abdeslamot és társát, Soufien Ayarit hétfőn az illetékes brüsszeli bíróság. 2018.04.23 11:21 MTI

A hatóságok szerint Abdeslam volt a főszervezője a 2015. november 13-i párizsi terrortámadásoknak, Belgiumban azonban most egy másik ügyben, gyilkossági kísérlet és tiltott fegyvertartás miatt kellett bíróság elé állnia.



A rendőrség 2016. március 18-án, négy nappal a brüsszeli robbantások előtt házkutatást tartott a belga fővárosban egy lakásban, amely - mint kiderült - a párizsi merényletek óta szökésben lévő Abdeslam búvóhelyéül szolgált. A művelet során tüzet nyitottak a rendőrökre, akik a lakásban lévő három férfi közül egyet agyonlőttek, a két másiknak viszont sikerült elmenekülnie. A lövöldözésben négy rendőr megsebesült, a szökevényeket nem sokkal később elfogták.



Abdeslam ügyvédje eljárási hibákra hivatkozva védence felmentését kérte a büntetőperben, de beadványát a törvényszék végül elutasította. Sven Mary emellett azzal érvelt, hogy nincs olyan eleme a történteknek, amely terrorcselekményre utalna, mindössze spontán menekülési kísérletről volt szó.



Az ügyben eljáró bíróság azonban nem így látta, és a kiszabható maximális büntetéssel sújtotta Abdeslamot és Ayarit. "Nincs kétség a radikalizmusukat illetően" - írták a verdiktben.



Az ítélethirdetésen a vádlottak egyike sem vett részt. A bűnösségüket viszont korábban mindketten tagadták, mondván, hogy harmadik társuk, a helyszínen agyonlőtt Mohamed Belkaid támadt rá egyedül a kiérkező rendőrökre.



Az elítélteknek egy hónapjuk van fellebbezni.



A marokkói származású, francia állampolgár Salah Abdeslamnak Franciaországban is bíróság elé kell majd állnia a 2015-ös párizsi terrortámadások miatt, amelyekben 130 ember halt meg. A tettesek közül többen is Brüsszelben éltek korábban. A támadás elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet jelentkezett.