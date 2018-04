Csak így

Orosz nagykövet: 'Ha az amerikaiak támadnak, lelőjük rakétáikat'

2018.04.11 12:43 MTI

Zaszipkin arról is beszélt, hogy Oroszország azokat a harci eszközöket is célba veheti, amelyekről a rakétákat indítják.



A diplomata az interjúban Vlagyimir Putyin orosz elnök és az orosz vezérkar korábbi figyelmeztetésére hivatkozott. Az orosz hadsereg ugyanis már március 13-án bejelentette, válaszolni fog bármilyen Szíria elleni amerikai csapásra, célba véve mind a rakétákat, mind a támadásban részt vevő indítóállásokat.



Oroszország Bassár el-Aszad szíriai elnök legszorosabb szövetségese az országban dúló fegyveres konfliktusban. A Szíriára mérendő potenciális csapás azért került ismét napirendre, mert helyszíni jelentések szerint múlt szombaton gáztámadás érte a Damaszkusz mellett fekvő Dúmát, több tucatnyian meghaltak, és a Nyugat az Aszad-rezsimet teszi felelőssé ezért.



"Ha az amerikaiak támadnak, akkor a rakétáikat le fogjuk lőni, és azokat az állásokat is, ahonnan indították őket" - mondta arabul az orosz nagykövet. Hozzátette, hogy ki kell zárni a közvetlen összecsapás lehetőségét, és Moszkva nyitott a tárgyalásokra.