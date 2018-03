Oroszország

Orosz elnökválasztás - 67,49 százalékos volt a részvételi arány

Az orosz elnökválasztáson a részvételi arány 67,49 százalékos a moszkvai idő szerint 10 óra 45 perckor rendelkezésre álló előzetes adatok szerint. 2018.03.19 12:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nyikolaj Bulajev, az orosz Központi Választási Bizottság elnökhelyettese elmondta: ezen adatok szerint a választáson 72 432 312 ember vett részt. A tisztségviselő szerint az adatbázisba két orosz körzeti választási bizottság, valamint 97 külföldi választási körzet adatait nem vitték még be. Szavai szerint Oroszország határain kívül mintegy 400 ezren szavaztak 145 ország 401 választókörzetében.



Ella Pamfilova, a választási bizottság elnöke kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin hivatalban lévő államfőre több mint 56 millió ember voksolt, ami a résztvevők 76,66 százaléka. Közölte, hogy ez "példa nélküli" eredmény az orosz választások történetében.



Nem végleges adatok szerint a kommunisták által indított Pavel Grugyinyin 11,82, a liberális demokrata Vlagyimir Zsirinovszkij 5,68, a Polgári Kezdeményezés színeiben indult Kszenyija Szobcsak pedig 1,66 százalékot kapott.



A négy további jelölt, Grigorij Javlinszkij, a Jabloko párt képviseletében 1,04 százalékot, Borisz Tyitov a Növekedés Párt jelöltje 0,75, Makszim Szurajkin, az Oroszország Kommunistáinak jelöltje 0,68, míg Szergej Baburin, az Oroszországi Össznépi Szövetség jelöltje 0,65 százaléknyi voksot gyűjtött.



A választási bizottság elnöke elmondta, a testülethez komoly szabálysértésről a voksolás napján nem érkezett bejelentés. A bizottság most szünetet tart, hogy a jelöltek és pártjaik hivatalos panaszt tehessenek. Pamfilova megígérte, hogy a bizottság ezeket figyelmesen meg fogja vizsgálni a hivatalos adatok közzététele előtt.



Pamfilova arról számolt be, hogy idén mintegy fele annyi panasz érkezett be lehetséges szabálysértésekről, mint a 2012-es elnökválasztás idején. A tisztségviselő kemény fellépést ígért valósnak bizonyuló szabálytalanságok esetére. Megemlítette, hogy a több mint 2770 helyi választási bizottság online kamerák megfigyelése alatt dolgozott.

