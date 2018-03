Szkripal-ügy

Kreml: megbocsáthatatlan Putyin emlegetése az incidenssel kapcsolatban

Sokkolónak és megbocsáthatatlannak minősítette a Kreml szóvivője, hogy Boris Johnson brit külügyminiszter a Szkripal-üggyel összefüggésben szóba hozta Vlagyimir Putyin orosz elnök nevét. 2018.03.16

"Több szinten és több szituációban közöltük már, hogy Oroszországnak nincs köze ehhez a történethez. Bármilyen utalás az elnökünkre vagy az ő említése (ezzel az üggyel kapcsolatban) nem más, mint a diplomácia szempontjából sokkoló és megbocsáthatatlan magatartás" - jelentette ki Dmitrij Peszkov szóvivő az Interfax hírügynökségnek.



Peszkov a történteket diplomáciai vétségnek nevezte.



Johnson pénteken kijelentette: a brit kormány véleménye szerint "elsöprően nagy valószínűséggel" Putyin döntése volt, hogy "a 2. világháború óta első ízben idegmérget használjanak Európában".



Boris Johnson, aki Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszterrel együtt tett látogatást a második világháború elején lengyel alakulatok részvételével megvívott angliai csata londoni múzeumában, az eseményen jelen lévő újságíróknak kijelentette: Nagy-Britanniának nem az orosz néppel, nem a Nagy-Britanniában élő oroszokkal, hanem "a Putyin vezette Kremllel" van vitája.



Hozzátette: nem szabad megengedni, hogy a Salisburyben történtek Oroszország-fóbia kialakulásához vezessenek.



Peszkov egyébként azt is kijelentette, hogy Moszkva "bármely pillanatban" válaszolhat az ellene London által bejelentett büntetőintézkedésekre.



Theresa May brit kormányfő szerdán bejelentette 23 orosz diplomata kiutasítását, a magas szintű kétoldalú diplomáciai érintkezés felfüggesztését, valamint azt, hogy az oroszországi labdarúgó-világbajnokságot a brit királyi család és a kormány tagjai bojkottálják, miután Nagy-Britanniában megmérgezték Szergej Szkripal volt kettős ügynököt és lányát, Julija Szkripalt, ami mögött a brit miniszterelnök szerint "nagy valószínűséggel" Oroszország áll.



A kiemelt bűnügyekkel foglalkozó orosz Nyomozó Bizottság (SZK) közölte, hogy vizsgálatot indít az orosz állampolgárságú Julija Szkripal elleni gyilkossági kísérlet, valamint a Londonban kedden holtan talált Nyikolaj Gluskov, az Aeroflot légitársaság volt vezérigazgatója meggyilkolásának ügyében. Gluskov a Nagy-Britanniában 2013-ban rejtélyes körülmények között meghalt Borisz Berezovszkij volt orosz kormányzati tisztségviselő és oligarcha bizalmasa volt.



Az SZK egyúttal azt is bejelentette, hogy kész együttműködni a brit társszolgálatokkal.