Erőszak

A Miniszterelnökség provokációnak tartja és elítéli a magyar rendszámú autók megrongálását Beregszászon

Elfogadhatatlannak tartja és elítéli a Miniszterelnökség, hogy ismeretlen tettesek péntekre virradóra magyar rendszámú autókat rongáltak meg Beregszászon. 2018.03.16 17:59 ma.hu

A közlemény szerint sajnálatos, hogy miután a március 15-i ünnepi rendezvények incidensek nélkül zajlottak Kárpátalján, rögtön a nemzeti ünnepet követő napon újabb támadás éri a kárpátaljai magyar közösséget.



Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint ez az akció is egyértelmű provokáció a kárpátaljai magyarság ellen, illeszkedik az utóbbi hetek magyarellenes megnyilvánulásainak sorába, amelyek közül a legsúlyosabb a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári székházának felrobbantása volt.



A közleményben úgy fogalmaznak: elvárják az ukrán hatóságoktól, hogy a leghatározottabban lépjenek fel az ügyben, és mindent tegyenek meg a hasonló esetek megelőzése és kárpátaljai magyarság biztonságának garantálása érdekében.



Az ismételt kárpátaljai magyarellenes támadást leghatározottabban elítélte és visszataszítónak nevezte korábbi közleményében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, kiemelve: elfogadhatatlan, hogy a magyaroknak félelemben kell élniük a szülőföldjükön, Kárpátalján.



A miniszter tájékoztatása szerint: március 16-án hajnalban ismeretlen elkövetők betörték hét magyar rendszámú gépkocsi ablakait Beregszászban. A hosszú, keskeny becsapódások alapján feltételezhető, hogy a rongálást baseball-ütővel követték el. A lakótelep, ahol a rongálás történt, a forgalomból teljesen kiesik, a parkolót kizárólag az ott lakók használják - írta.



A külgazdasági és külügyminiszter ismételten felszólította az ukrán hatóságokat, hogy védjék meg a magyar embereket a szélsőséges erők támadásaitól.



Sajnos ez az eset is bizonyítja, hogy indokolt az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet speciális megfigyelő csoportjának kárpátaljai folyamatos jelenléte - fogalmazott a tárcavezető.

A mukchevo.net munkácsi hírportált a rendőrség úgy tájékoztatta, hogy reggel hét óra előtt kapták a bejelentést egy Sevcsenko utcai lakostól, aki elmondta, a házból kilépve hét olyan autót látott, amelyeknek be volt zúzva az első vagy hátsó szélvédője, a rendőrség szakemberei kivonultak a helyszínre.



A hírportál szerint a helyi lakosok úgy vélik, a vandál cselekedet provokáció, mivel az elkövetők csak magyar rendszámú autókat rongáltak meg, a mellettük parkoló ukrán rendszámú járművekhez nem nyúltak.



Szerdán fokozott biztonsági intézkedéseket hoztak Kárpátalján a hatóságok a március 15-i magyar és ukrán évfordulós ünnepi rendezvényekre az esetleges provokációk megelőzése érdekében.



Sajtóértesülések szerint csütörtök délelőtt Lemberg (Lviv) irányából négy járművel Kárpátaljára tartó, baseballütőkkel, boxerekkel és késekkel felszerelt 29 embert tartóztattak fel az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársai.



Magyarország ungvári főkonzulátusa Facebook-oldalán szerdán arra kérte a magyarországi magyar állampolgárok figyelmét, hogy a következő napokban ne utazzanak Kárpátaljára.