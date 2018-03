Megmérgezett kettősügynök

Szkripal-ügy: London felfüggeszt minden magas szintű érintkezést Moszkvával

A brit kormány kiutasít 23 olyan orosz diplomatát, akikről megállapította, hogy hírszerzési tevékenységet folytatnak Nagy-Britanniában, és felfüggeszt minden magas szintű diplomáciai érintkezést Oroszországgal - jelentette be szerdán Theresa May brit miniszterelnök.



Az intézkedések előzménye az angliai Salisbury városában idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet, amelynek célpontja Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese és lánya, Julija Szkripal volt.



A brit kormányfő által szerdán bejelentett intézkedések között szerepel az is, hogy visszavonták Szergej Lavrov orosz külügyminiszter londoni meghívását, és sem brit kormányilletékesek, sem a brit királyi család tagjai nem lesznek jelen a nyári oroszországi labdarúgó-világbajnokságon.



Theresa May szerint a kiutasításokkal London a következő évekre szinte megbénítja Oroszország nagy-britanniai hírszerzési tevékenységét.