Trump kirúgta külügyminiszterét

Az amerikai elnök kedden bejelentette, hogy menesztette tisztségéből Rex Tillerson külügyminisztert, akinek helyét a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója, Mike Pompeo veszi át.



„Fantasztikus munkát fog végezni” – írta Mike Pompeóról a Twitteren, Rex Tillersonnak pedig megköszönte a szolgálatát. A CIA élére most először egy nő, Gina Haspel jelenlegi igazgatóhelyettes kerül.



A 65 éves külügyminiszter távozása az eddigi legjelentősebb változás a bő egy éve hivatalban lévő elnök kormányában. Tillerson az Exxon Mobil olaj- és gázcég éléről érkezett a politikába, és távozásáról már ősszel találgatások jelentek meg, miután nyilvánosságra került, hogy állítólag idiótának nevezte az elnököt.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!