Drámai videó a lezuhant helikopterről - többen meghaltak

Legalább ketten életüket vesztették, amikor hétfőre virradóra lezuhant helikopterük a New York-i East River tengerszorosban, egy embert viszont sikerült kimenteni - közölte az amerikai nagyváros polgármesteri hivatalának szóvivője a Twitteren.



Eric Phillips szerint a helikopter olyan típus volt, amelyet turisztikai cégek használnak előszeretettel. A baleset a New York-i polgármesteri rezidencia, Gracie Mansion közelében történt. Mint írta, egy kisebb armada mentőhajó kutat a túlélők után.



A Twitteren közzé tett egyik videón egy piros színű helikopter látható, ahogy a víznek csapódik, majd oldalára borul, miközben rotorjai a vizet verdesik.



Az amerikai szövetségi légiközlekedési hivatal szóvivője szerint egy Eurocopter AS350 típus szenvedett balesetet.



Az amerikai parti őrség szerint hatan voltak a helikopteren.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone's ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69