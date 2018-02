Alien?

Most a Holdon láttak ufót - videó

Szinte minden napra akad egy újabb UFO-megfigyelés, amit általában rossz minőségű kamerával sikerül elcsípni. Most egy olyan felvétel került fel a Facebook ufókra specializált oldalaira, amin a Hold látható, amint éppen elhalad rajta egy azonosítatlan repülő tárgy. Még árnyéka is van, amit sok kamuvideóról általában lefelejtenek. A felvétel eredetéről nincs információ a posztban, mindenesetre megnyugtató, hogy a Föld leigázása helyett az űrlények megelégszenek a mellékbolygónkkal is.