Fehér fajgyűlölő szervezettel állt kapcsolatban a floridai tömeggyilkos

Tizenhét rendbeli, előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság miatt emelnek vádat Nikolas Cruz, a szerdai floridai iskolai lövöldözés gyanúsítottja ellen. 2018.02.16 09:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 19 éves Cruz helyi idő szerint délután megjelent a bíróság előtt, ahol tizenhét rendbeli, előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság miatt vádat emeltek ellene. Kim Theresa Mollica bírónő úgy döntött, hogy szó sem lehet óvadék fejében történő szabadlábra helyezésről.



A Rágalmazás-ellenes Liga (ADL) jelentése szerint Nikolas Cruznak kapcsolatai voltak a fehérek felsőbbrendűségét hirdető, Florida Köztársaság (ROF) nevű fajgyűlölő csoporttal. A csoport szóvivője az ADL-nek írásban megerősítette a kapcsolatot,s elmondta, hogy Cruz többször is rész vett a floridai főváros, Tallahassee környékén tartott kiképzéseken és gyakorlatokon. A ROF szóvivője ugyanakkor az ADL érdeklődésére hangsúlyozta, hogy a csoport soha nem akarta, hogy Cruz iskolai lövöldözésekbe vagy más erőszakos cselekedetekbe keveredjen.



A lövöldözés túlélői közül az egyik 16 éves diáklány azt nyilatkozta az amerikai sajtónak, hogy a törvényhozók imádságai nem segítenek, cselekedniük kellene, az egyik tanár pedig azt hangsúlyozta, hogy "muszáj a kongresszusnak többet tennie" a fegyvertartás korlátozása érdekében. Bill Nelson floridai demokrata párti szenátor a kongresszusban a könnyeivel küszködve mondta: "egy ponton ki kell mondanunk, hogy elég.... ".



Rick Scott, Florida kormányzója azt hangoztatta: ha valaki mentális problémákkal küszködik, annak nem szabad fegyverhez jutnia. "Egyikünk sem akarja, hogy ilyesmi még egyszer megtörténhessen" - - tette hozzá. Az interneten az áldozatokat segítő alapot hoztak létre, fél óra alatt több mint százezer dollár gyűlt össze. Florida állam illetékesei bejelentették: valamennyi sebesült kórházi ápolásának költségeit, s valamennyi halálos áldozat temetési költségeit az állam állja.



Bár a tömegmészárlás részleteinek feltárása még tart, az már kiderült, hogy a fiatalember előre felkészült a gyilkosságra, és vérfagyasztó pontossággal tervezett el mindent: először csak egyetlen lövést adott le, mintegy figyelmeztetésként, megvárta, amíg a diákok kiözönlöttek a termekből, és akkor kezdett ámokfutásába.



A floridai Parkland városka középiskolájában szerda késő délután történt lövöldözés tizenhét halálos áldozatot követelt. A kórházakban ápolt sebesültek száma tizenhat, közülük három állapota válságos.

A rendőrség szerint Cruz gázmaszkban, egy AR 15-ös típusú, félautomata fegyverrel érkezett a helyszínre, több tárnyi lőszer és füstgránát volt nála. Jim Lewis, a Cruzról gondoskodó család ügyvédje a The Sun-Sentinel című helyi lapnak elmondta, hogy a fegyvert jogszerűen vásárolták, egy fegyverszekrényben elzárva tárolták, ám Nikolas Cruznak kulcsa volt a szekrénykéhez.



A rendőrség és a szövetségi nyomozók azt már felderítették, hogy hogyan is történt a tömegmészárlás, ám az okok felkutatása még javában tart. Részletesen vizsgálják Nikolas Cruz családi hátterét is.



A fiatalembert - féltestvérével együtt - kisgyermekként fogadta örökbe Lynda és Robert Cruz. A nevelőapa évekkel ezelőtt meghalt, az anya tavaly ősszel hunyt el. Ekkor Nikolas Cruz egy volt iskolatársa családjához költözött. A család befogadta őt, munkát talált neki, és - Jim Lewis ügyvéd szerint - nem tapasztalta semmi jelét annak, hogy a fiú bármilyen erőszakos cselekedetre készült volna. "Depressziós volt, talán kicsit furcsán viselkedett" - fogalmazott az ügyvéd a The Washington Post című lapnak.



Osztálytársai és ismerősei azonban más képet rajzoltak Cruzról. Az amerikai sajtóban megjelenő interjúk tanúsága szerint Nikolas Cruz agresszív fiatalember volt, nem egyszer durván bánt osztálytársaival, gyakran tett fel olyan képeket a közösségi oldalakra, amelyeken állatokat ölt, vagy fegyverrel fotózta magát. Lynda Cruz egyik rokona szerint depresszió elleni gyógyszereket szedett. Jim Gard matematikatanár a Miami Herald című lapnak arról számolt be, hogy az oktatási intézmények felügyeleti szervei tavaly e-mailben értesítették a középiskola oktatóit Nikolas Cruz magatartási problémáiról.



A CNN hírtelevízió arról készített riportot, hogy a Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI) még tavaly értesítették, hogy Cruz veszélyes lehet. A fiatalember ugyanis az egyik videómegosztó portálra olyan képsort tett fel, amelyen arról beszélt: "profi iskolai lövöldöző leszek". Látva az "üzenetet", Ben Bennight, az egyik felhasználó azonnal értesítette az FBI-t. Az FBI egyelőre nem kommentáltaaz információt.



Scott Israel megyei seriff sajtóértekezleten mondta el, hogy a hatóságok már javában tanulmányozzák Cruz közösségi oldalakon megjelentetett kommentárjait és fotóit. "Néhányuk rendkívül zavarba ejtő" - fogalmazott Broward megye seriffje.



Donald Trump elnök csütörtökön elrendelte a nemzeti lobogók félárbocra engedését . Twitter-bejegyzésben ismételten hangot adott a történteki miatti aggodalmainak. "Sok jel utal arra, hogy a floridai lövöldöző mentálisan zavart volt, rossz magatartása miatt még az iskolából is kizárták. Szomszédjai és az iskolatársai tudták, hogy magatartása súlyos problémákat vet fel " - írta az elnök. "Miként fordulhatott elő, hogy a helyi hatóságok nem figyeltek oda Cruzra " - tette fel a kérdést Trump.