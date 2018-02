USA

Leleplezték az Obama-házaspár hivatalos portréit Washingtonban

2018.02.13

A korábbi amerikai elnök a képek bemutatásakor köszönetet mondott a volt first ladyt megörökítő művésznek, amiért ilyen nagyszerűen sikerült megragadnia a felesége “dögösségét”.



A festmények elkészítésére felkért Kehinde Wiley és Amy Sherald voltak az első fekete bőrű művészek, akik ilyen megbízást kaptak a Smithsonian részéről. A művek a National Portrait Gallery elnöki arcképcsarnokában kaptak helyet.



Wiley Obamát megörökítő portréján a korábbi amerikai elnök öltönyt visel és egy barna széken ül, a háttérben lévő zöld levelek és színes virágok ölelésében. Sherald egy geometriai formákkal díszített hosszú ruhában ülve ábrázolja Michelle Obamát, aki egyik kezével az állát támasztja alá, a másikat a térdére fekteti.



“Köszönöm, hogy ilyen tökéletesen sikerült megragadni azt a kecsességet, szépséget, intelligenciát, bájt és dögösséget, ami mind benne van nőben, akit szeretek” – gratulált Obama Sheraldnak, hozzátéve, hogy Wiley-nek sajnos nem volt ekkora szerencséje a saját modelljével.



“Próbáltam tárgyalni a kevesebb ősz haj lehetőségéről, ám Kehinde művészi integritásába nem fért bele, hogy eleget tegyen a kérésemnek” – jegyezte meg Obama tréfásan, hozzátéve, hogy a kisebb fülek ötletének felvetése is kudarcba fulladt.



Michelle Obama elmondta, reméli, hogy a róla készült festmény hatással lesz azoknak a színes bőrű kislányoknak az életére, akik a jövőben ellátogatnak az intézménybe.



“Felnéznek és olyasvalaki képét fogják látni, aki úgy néz ki, mint ők, és ott lóg ennek a nagyszerű amerikai intézménynek a falán. Ismerem a hatást, amelyet egy ilyen élmény gyakorol az életükre, mert egykor én is egyike voltam ezeknek a lányoknak” – tette hozzá a korábbi first lady.



A National Portrait Gallery hagyománya, hogy hivatalos elnöki portrékat készíttet, George H.W. Bush idején kezdődött. A többi festményt ajándékként kapta az intézmény, aukciókon tett szert rájuk, vagy egyéb módokon került a gyűjteményébe.