Terrorizmus

Elfogták az Iszlám Állam két hírhedt brit terroristáját

A két terrorista annak a négytagú csoportnak volt a tagja, amelyet Beatles néven tartanak számon, és amely arról vált hírhedtté, hogy megkínozta és lefejezte túszait. 2018.02.09 07:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az amerikaiak támogatta Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd vezetésű szervezet tagjai elfogták az Iszlám Állam terrorszervezet két keresett brit tagját - jelentette be Washingtonban egy névtelenséget kérő amerikai tisztségviselő.



A két terrorista annak a négytagú csoportnak volt a tagja, amelyet Beatles néven tartanak számon, és amely arról vált hírhedtté, hogy megkínozta és lefejezte túszait. Több mint két tucat ember lefejezése szárad a lelkükön, köztük James Foley és Steven Sotloff amerikai újságíróké, akikkel 2014-ben végeztek, illetve a 2013-ban lefejezett, szintén amerikai, segélymunkás Peter Kassigé. Ez a csoport fejezett le két brit segélymunkást és egy japán újságírót is.



Az AP hírügynökséggel közölték, hogy El Shafee Elsheikhet és Alexanda Amon Koteyt még január elején fogták el Szíria keleti vidékein.



Elfogásukról először a The New York Times című lap adott hírt, s ezt erősítette meg csütörtökön este az amerikai hírügynökségnek a hadsereg tisztségviselője.



Az elfogás körülményeiről részleteket nem, csupán annyit közöltek, hogy az SDF átadta a terroristákat az Egyesült Államoknak és a terrorellenes harcban részt vevő koalíciós partnereinek.



A The New York Times információi szerint a brit állampolgárságú Elsheikh 2012-ben utazott szír földre, s először az al-Kaida terrorszervezethez, majd az Iszlám Államhoz csatlakozott. Ő az, aki vízbe fojtásos kínzással és keresztre feszítésekkel vált ismertté - fogalmazott korábban az amerikai külügyminisztériumi közlemény. Kotey a megalapozott gyanú szerint nagy valószínűséggel szintén részt vett a kínzásokban és kivégzésekben, valamint több száz külföldi terroristát toborzott az Iszlám Államnak.



A CNN hírtelevízió állandó Pentagon-tudósítójának információi szerint az amerikai és a koalíciós erők a többi között azt remélik, hogy az elfogott terroristáktól megtudják, hol lehetek a terrorcsoport több lefejezett áldozatának földi maradványai.



A Beatles néven hírhedtté vált csoport legismertebb terroristája az arab származású brit Mohammed Emwazi volt, akit Dzsihád John néven ismert meg a világ. 2015-ben, Rakka városának ostromakor, dróntámadásban végeztek vele.