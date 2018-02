Megkezdődött a per

Abdeslam: Nem félek maguktól. Bízom Allahban

Megkezdődött Salah Abdeslam büntetőperének tárgyalása hétfőn Belgiumban, a 2015. november 13-ai párizsi terrortámadások feltételezett főszervezőjét hajnalban szállították át franciaországi börtönéből Brüsszelbe, ahol gyilkossági kísérlet miatt kell bíróság elé állnia. 2018.02.05 15:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A rendőrség 2016 márciusában, néhány nappal a brüsszeli robbantások előtt házkutatást tartott a belga főváros Forest nevű kerületében egy lakásban, amely - mint később kiderült - a párizsi terrortámadások óta szökésben lévő Abdeslam búvóhelyéül szolgált. A művelet során tüzet nyitottak a rendőrökre, akik a lakásban tartózkodó három férfi közül egyet agyonlőttek, a két másiknak viszont sikerült elmenekülnie. A lövöldözésben négy rendőr megsebesült, a szökevényeket nem sokkal később elfogták.



Az RTBF közszolgálati csatorna beszámolója szerint Abdeslam közölte, hogy nem fog válaszolni a kérdésekre, és a vádirat ismertetésekor sem volt hajlandó felállni.



"Jogomban áll hallgatni, ez a védelmi stratégiám része. A hallgatásom ugyanakkor nem tesz bűnössé vagy bűnözővé. Vannak kézzelfogható és tudományos bizonyítékok, azt akarom, hogy azok alapján ítéljenek meg" - mondta a 28 éves férfi Marie-France Keutgennek, az elnöklő bírónak.



"Nem félek maguktól. Bízom Allahban" - fogalmazott, és azon véleményének is hangot adott, hogy "a muszlimokat szigorúbban ítélik meg, mint másokat, szó sincs az ártatlanság vélelméről".



Abdeslam nem járult hozzá, hogy őt ábrázoló képeket közöljenek a tárgyalásról a médiában.



A hatóságok megerősítették a biztonsági intézkedéseket Brüsszelben a tárgyalás idejére, melyen a marokkói származású, francia állampolgár Salah Abdeslam mellett társa, Soufien Ayari is jelen van, aki ellen ugyancsak gyilkossági kísérlet és tiltott fegyvertartás miatt indult eljárás Belgiumban.



Az Igazságügyi Palota környékére mintegy száz rendfenntartót vezényeltek ki. "Valószínűleg városszerte több lesz rendőr az utcákon" - tájékoztatott Yves Stephen, a belga belügyi válságközpont szóvivője.



Sajtóhírek szerint a tárgyalás négy napig fog tartani, és Abdeslamot minden este visszaszállítják a Párizshoz közeli börtönbe, ahol őrizetben tartják.



Az ügyészség képviselője elmondta, hogy ha bűnösnek találják őket, akár 20 év börtönt is kiszabhatnak a vádlottakra.



A francia fővárosban 2015. november 13-án hét helyszínen követtek el merényleteket. A 130 ember halálát követelő terrortámadások elkövetői közül többen is Brüsszelben éltek korábban. A támadás elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett.