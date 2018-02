Lelet

Katolikus Ferdinánd 500 éves titkos levelezését fejtették meg spanyol hírszerzők

A király által használt titkosírásban néhány jel egy-egy betűt jelentett, míg mások teljes szavakat, és voltak olyan szimbólumok is, amelyekhez nem társult jelentés. 2018.02.04 23:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Katolikus Ferdinánd spanyol uralkodó 500 éves titkos levelezését fejtette meg a spanyol nemzeti hírszerzési központ (CNI).



A spanyol király 1502 és 1503 között folytatott kódolt levelezést hadvezérével, Gonzalo Fernández de Córdoba y Aguilarral, aki "El Gran Capitán" (a nagy kapitány) néven vált közismerté, mint az egyesített fegyvernemek taktikájának bevezetője.



A spanyol hírszerzők mintegy fél évig dolgoztak a több mint 200 szimbólumot tartalmazó négy levél megfejtésén, amelyekben az uralkodó a nápolyi háborúkkal kapcsolatban küldött utasításokat a kapitánynak.



Jesús Ansón Soro, a toledói katonai múzeum szakértője szerint a király további csapatbevonásokról, adók beszedéséről és azok kezeléséről rendelkezett, és emellett szorgalmazta például azt is, hogy a spanyol katonák vegyenek feleségül özvegyeket a nápolyi királyságból, így fokozzák a spanyolok társadalmi integrációját.



A király által használt titkosírásban néhány jel egy-egy betűt jelentett, míg mások teljes szavakat, és voltak olyan szimbólumok is, amelyekhez nem társult jelentés.



A levelekben nem volt tördelés sem, folyamatosan írták, hogy ezzel is nehezítsék a dekódolást - mutatott rá a szakember, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a dokumentumok különlegességét fokozza: az uralkodó saját kezűleg írta azokat, ami nem volt jellemző abban korban.