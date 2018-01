Tragédia

Emlékhelyet avattak a tragikus buszbaleset áldozatainak emlékére Veronában

hirdetés

"Szívünk, lelkünk örökre itt maradt, ahonnan a mi angyalaink felemelkedtek a magasba" - mondta a tavaly január 20-i buszbalesetben elhunyt Simonffy Botond édesanyja az áldozatok emlékére emelt emlékmű felavatásán San Martino Buon Albergo ifjúsági parkjában szombaton.



A Veneto régióban, Verona megyében lévő településen rendezett felavatási ünnepségen Simonffy Botond édesanyja felidézte, hogy fia és társai mekkora örömmel és élményekkel tele tértek haza franciaországi síkirándulásukról azt várva, hogy otthon beszámoljanak minderről. "Eltelt egy év és még mindig nem értjük, mi történt, minden összetört, mi velük együtt meghaltunk" - mondta a 15 éves áldozat édesanyja.



Hozzátette, köszönettel tartoznak az olasz és magyar hatóságoknak, azoknak, akik, mint mondta - akkor "helyettünk segítettek, cselekedtek, gondolkodtak, mentették szeretteinket, és később is támogattak".



A baleset legfiatalabb, 14 éves áldozatának, Márton Márknak az édesapja egy fia által írt imádságot olvasott fel olaszul.



A buszbaleset 17 áldozatának emlékére állított emlékművet a tragédia helyszínével szomszédos San Martino Buon Albergo önkormányzatának ifjúsági parkjában avatták fel. Az emlékmű a baleset közvetlen közelében, a Milánóból Velencébe tartó A1-es autósztráda kelet-veronai kapujánál található, San Martino Buon Albergo önkormányzatának területén, ahonnan az elsők között siettek segíteni a baleset éjszakáján. Az emlékművet az autósztrádától csak a hangszigetelő panelek választják el.



A megemlékezésen a budapesti Szinyei Merse Pál gimnáziumnak a balesetben elhunyt tanulói és kísérőik, szülei, hozzátartozói, valamint a magyar és olasz hatóságok képviselői vettek részt.

Kovács Ádám Zoltán római nagykövet beszédében hangsúlyozta, a tragikus veronai buszbalesetben elhunyt 17 honfitársunk elvesztése nemcsak a szülők, egy család, egy közösség, hanem egy egész nemzet gyásza is. "Egy emlékmű nem tudja visszahozni az elvesztett emberéleteket, de segít emlékezni azokra, akiket elveszítettünk egy felfoghatatlan tragédia során". Csiszár Jenő milánói főkonzul megköszönte a szülőknek a bizalmat, hogy közösen valósíthatták meg a hozzátartozók kérését, miszerint mostantól bármikor biztonságos helyszínen, méltó környezetben emlékezhessenek meg szeretteikről.



Salvatore Mulas veronai prefektus könnyeivel küszködve kijelentette: "A város egész közössége úgy érzi, hogy bár más nyelven beszéltek, saját fiainkat, lányainkat, testvéreinket veszítettük el". A prefektus emlékeztetett a tanulókat kísérő Vígh György testnevelő tanár "hősies" küzdelmére, amellyel a lángoló autóbuszból a gyerekeket mentette, miközben két saját gyermekét veszítette el. A prefektus bejelentette, hogy az olasz belügyminiszternél kérelmezte Vígh Gyögy bátor magatartásának elismerését, amely kitüntetést hamarosan átnyújtják neki.



Az emlékművet Németh László atya, az olaszországi magyar közösség lelkésze áldotta meg. Az imádság végén a szülők mécseseket és koszorúkat helyeztek el.



Az emlékműhöz San Martino Buon Albergo önkormányzata ajánlotta fel a helyszínt a kisváros Case Nuove kerületében, a Parco Young nevű ifjúsági parkjában, ahol a helyi iskola és tornaterem mellett játszótér, kisebb labdarúgópálya is található, valamint a helyi gyerekek és fiatalok közösségi háza. Az emlékmű a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium anyagi támogatásával valósult meg.



Csiszár Jenő milánói főkonzul az MTI-nek elmondta, a szülők kérésére kerestek méltó és biztonságos emlékhelyet, a baleset helyszíne ugyanis forgalmas és balesetveszélyes autópálya-szakaszra esik, így olyan emlékhelyet szerettek volna, amelyet biztonságosan tudnak megközelíteni. A veronai buszbaleset áldozatainak emlékműve Hervé-Lóránth Ervin képzőművésznek, a Római Magyar Akadémia (RMA) kulturális attaséjának az alkotása. A szülők több terv közül választották ki a véglegest, amelyre az általuk választott magyar és olasz nyelvű bibliai idézet került.



Az emlékmű öt tömbből áll: a középső és legnagyobb, 1,2 tonnás tiszta beton, és egy oltárt idéz. Ezen János evangéliumának sorai (14,19) olvashatók: "Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem: mert én élek, és ti is élni fogtok". Mindkét oldalon egy-egy tömb az áldozatok nevét örökíti meg ábécé sorrendben, negatív lenyomatban, további két kisebb tömb a mécseseknek szolgál.

A megemlékezésen részt vett Federico Sboarina veronai polgármester, Ivana Petricca a város idegenrendészeti rendőrségének parancsnoka, Franco Giacomo De Santi, San Martino Buon albergo polgármestere, valamint Veneto tartomány autópálya-rendőrségének vezetője, a veronai autópálya-rendőrség parancsnoka, a veronai tűzoltóság és az egészségügyi hatóságok vezetői , akárcsak a baleset által érintett sztrádaszakaszt kezelő társaság elnöke.



A veronai hatóságok január 20-án misével emlékeztek meg a baleset áldozatairól.