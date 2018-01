Első gyermekét várja Új-Zéland miniszterelnöke

Első babájával várandós Jacinta Ardern, Új-Zéland miniszterelnöke, a pénteki bejelentés szerint a gyermek júniusban születik.



Ardern a jó hírt egy Twitter-bejegyzésben közölte, hozzátéve, hogy "miniszterelnök és anya" lesz egyszerre, a babával pedig párja, Clarke Gayford marad otthon.



Az aucklandi háza előtt tartott pénteki sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a szülés utáni hat hétben Winston Peters miniszterelnök-helyettes lesz az ügyvezető kormányfő.



Tudott már a várandósságáról, amikor a szeptemberi választásokat követően a kormánykoalícióról tárgyalt - mondta el az újságíróknak.



Akkoriban nem válaszolt azokra a kérdésekre, amelyek arról érdeklődtek, hogy fogja összeegyeztetni a munkát és a családi életet. Ardern október végén tett miniszterelnöki esküt, ezzel az ország első női, egyben az 1800-as évek óta legfiatalabb kormányfője lett.

We thought 2017 was a big year! This year we'll join the many parents who wear two hats. I'll be PM & a mum while Clarke will be "first man of fishing" & stay at home dad. There will be lots of questions (I can assure you we have a plan all ready to go!) but for now bring on 2018 pic.twitter.com/nowAYOhAbF