Összeköttetés

A Clinton Alapítvány fizette a volt elnök lánya esküvőjét?

hirdetés

Bill Clinton, volt amerikai elnök vasárnap Twitter-bejegyzésben közölte, hogy személyes sértésnek veszi azt az állítást, miszerint a lánya, Chelsea Clinton esküvőjét a Clinton Alapítvány fizette.



Bill és Hillary Clinton egyetlen gyermeke 2010-ben ment férjhez Marc Mezvinsky beruházási bankárhoz. Az információ, miszerint a pazar esküvőt a Clinton Alapítvány finanszírozta volna, nem új, már 2016 novemberében nyilvánosságra került. Az erről szóló dokumentumokat a kiszivárogatásairól ismertté vált WikiLeaks portál hozta először nyilvánosságra.



Most azt követően került ismét szóba az amerikai sajtóban, hogy Donald Trump elnök a bevándorlásról törvényhozókkal folytatott tanácskozásán Haitira, Salvadorra és afrikai országokra utalva "pöcegödör országokról" beszélt, amire mind Chelsea Clinton, mind Hillary Clinton volt elnökjelölt Twitter-bejegyzésben reagált. "A nyolc évvel ezelőtti pusztító földrengés napján a tragédiára kell emlékezni, Haiti kitartó népét kell méltatni és meg kell erősíteni Amerika elkötelezettségét szomszédjai megsegítése iránt. Ehelyett ki vagyunk téve Trump tudatlan, rasszista megjegyzéseinek, amelyekkel bárki illet, aki nem tetszik neki" - fogalmazott Hillary Clinton. Lánya pedig a mikroblog-bejegyzésében azt írta: "Mr. Trump, Salvador, Haiti és 54 afrikai ország bevándorlói valószínűleg segítettek felépíteni az ingatlanjait. Biztosan segítettek felépíteni Amerikát ".



Clintonék Twitter-üzeneteire Tom Fitton, a Judicial Watch konzervatív jogvédő szervezet elnöke a Fox televízióban reagált, megismételve a Clinton Alapítványra vonatkozó információkat. Bill Clinton Twitter-bejegyzésében tagadta az információk valós voltát, és leszögezte, hogy ez "nemcsak nem igaz, de személyes sértés számomra, Hillarynak, Chelsea-nek és Marcnak". A volt elnök csatolta a The Washington Post című napilap egyik cikkét, amely arról szól, hogy az állítások "nélkülözik a bizonyítékokat".



A WikiLeaks által 2016. november 6-án nyilvánosságra hozott dokumentumok e-mailek voltak. Az elektronikus levélváltások Bill Clinton volt munkatársa és a Clinton Globális Kezdeményezés volt vezetőségi tagja, Doug Band és John Podesta, Hillary Clinton kampányának leendő vezetője, korábban Bill Clinton szoros munkatársa között zajlottak. Band több levélben is Chelsea Clintonra panaszkodott, az egyikben pedig arról írt: Chelsea Clinton George W. Bush egyik lányának elmondta, hogy az alapítvány fizeti az esküvőjét. Amikor válaszában Podesta "félreértésről" írt, Doug Band leszögezte: "a legbiztosabb forrásból tudom. Vizsgálat folyik az ügyben, hogy (Chelsea Clinton) fizetést kapott a kampányban történő részvételéért, hogy az alapítvány anyagi forrásait használta fel az esküvőjéhez és az életvitele finanszírozásához... Remélem, beszél majd vele, hogy ez véget érjen".