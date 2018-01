Futómű nélkül landolt egy repülőgép a varsói repülőtéren

Kényszerleszállást hajtott végre szerda este egy belföldi járat a varsói repülőtéren, halálos áldozatok nincsenek - számolt be róla a varsói Chopin repülőtér hivatalos közleményére hivatkozva a lengyel média. Nem hivatalos sajtóértesülések szerint a gép nem tudta kiengedni futóművét.



A sajtó a varsói Chopin nemzetközi repülőtér Twitter honlapján is olvasható közleményét idézi, miszerint a baleset miatt egyelőre szünetel a légi közlekedés.



Esetleges sérültekről nem történt említés.



A repülőtéri közlemény szerint egy, Krakkóból Varsóba érkező gépről van szó. Az interneten elérhető fényképeken egy Bombardier Q400 gép látszik, körülötte tűzoltók.



A PAP hírügynökség értesülése szerint a Chopin repülőtérre kilátogatott a lengyel állami légibaleset-vizsgáló bizottság és Andrzej Adamczyk infrastrukturális miniszter.

LOT flight #LO3924 from Krakow is blocking the runway after a landing incident at Warsaw Chopin Airport. Airport will remain closed until 22:30 UTC (23:30 LT). https://t.co/objWlUG2lG pic.twitter.com/jsdJuRLy0J