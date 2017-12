Terrorizmus

Újabb részletek a New York-i robbantásról

Robbanás volt Manhattan központjában hétfőn a Times Square közelében. Bill de Blasio New York-i polgármester és James O'Neil rendőrfőnök szerint terrorcselekményre tett kísérlet történt.



Az elkövető kezdetleges csőbombát erősített magára, a robbanószerkezet a feltételezések szerint véletlenül lépett működésbe. A robbanásban négyen sebesültek meg könnyebben, köztük a csőbomba készítője, a hatóságok szerint egy 27 éves férfi, Akayed Ullah. Értesülések szerint a férfi bangladesi származású, Brooklynban él, s hét éve vándorolt be az Egyesült Államokba. A legsúlyosabb sebesüléseket Ullah szenvedte el, megégett a törzse, illetve mindkét keze. A három másik áldozat csak könnyebb sebesüléseket szenvedett, állapotuk stabil.

A férfit őrizetbe vették a hatóságok, s próbálják megállapítani, hogy valóban terrorista indíttatású volt-e a csőbomba készítése. A férfi egyelőre csak utalt arra, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet nevében akart merényletet elkövetni.



Az amerikai hatóságok azt már megállapították, a férfi nem állt közvetlen kapcsoltban a dzsihadista szervezettel, de a nyomozók szerint Ullah érdeklődött a terrorszervezet interneten terjesztett propagandaanyagai iránt. A bangladesi rendőrség szerint a hazájában büntetlen előéletű Akayed Ullah szeptemberben szülőföldjére látogatott.



Andrew Cuomo, New York állam kormányzója a merénylet helyszínén tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a csőbomba amatőr módon lett összerakva, az internetről letöltött útmutatás alapján.



A Fox News konzervatív televízió pedig úgy tudja, nincsenek ismert bűntársai az egyik villamosipari cégnél dolgozó elkövetőnek, aki munkahelyén rakta össze a robbanószerkezetet.



A robbanás helyi idő szerint reggel 7:30-kor következett be, New York egyik legforgalmasabb részén. A közeli Port Authority buszpályaudvart kiürítették és lezárták, ahogy nyolc metróvonalat és Times Square körüli összes utcát is.



Sarah Sanders fehér házi szóvivő a történtekre reagálva kiemelte: a New York-i robbantás rávilágít a bevándorlási politika reformjának szükségességére. Mint mondta, a kongresszusnak együtt kell működnie Donald Trump elnökkel az amerikai határok védelme és egy érdemeken alapuló bevándorlási rendszer kialakítása érdekében.



New Yorkban legutóbb november 1-jén követtek el terrortámadást az Iszlám Állam nevében, akkor az üzbég származású, 29 éves Sayfullo Habibullaevic Saipov egy bérelt kisteherautóval a Világkereskedelmi Központ közelében a bicikliúton gyalogosokat és kerékpárosokat gázolt el. Nyolc embert ölt meg és tizenegyen súlyosan megsérültek a gázolásos merényletben.



Az Iszlám Állam, amely Szíriában és Irakban katonai szempontból vereséget szenvedett, az utóbbi hónapokban terrortámadásokra szólította fel szimpatizánsait világszerte, kifejezetten nyugati országokban.

BREAKING VIDEO: Moment of explosion at 42nd St and 8th Avenue in Manhattan pic.twitter.com/JwygdnnwNb - New York City Alerts (@NYCityAlerts) 2017. december 11.