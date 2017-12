Videó a New York-i robbantásról

Legalább egy robbanás történt a Port Authority buszállomásnál helyi idő szerint hétfőn reggel. A rendőröket a 42. utca és a 8. sugárút kereszteződéséhez riasztották, ez két háztömbnyire van a Times Square-től.



Az ABC News szerint csőbomba robbant, sérültek is lehetnek. A Reuters szerint a rendőrség megerősítette a hírt, miszerint egy embert őrizetbe vettek. Úgy tűnik, a testére erősítette a robbanószerkezetet. Ő az egyetlen súlyos sérült. Még nem tudni, hogy a bomba véletlenül robbant-e. Bill de Blasio polgármester szerint az elkövető terrortámadást akart végrehajtani.

BREAKING VIDEO: Moment of explosion at 42nd St and 8th Avenue in Manhattan pic.twitter.com/JwygdnnwNb