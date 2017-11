Emberrablás

Azt állítja magáról egy lány, hogy ő az eltűnt Madeleine McCann

"Én vagyok Madeleine McCann" - állítja magáról egy fiatal lány, akinek több testi ismertetőjele is egyezik a 2007-ben elrabolt kislányéval. A manchesteri Harriet Brookes mindezt a Facebookon jelentette be, ahol futótűzként terjed a hír. Mint írta, ő maga sem hiszi el, de ami tény, az tény, ott van a folt a szemében és a lábán is. Amúgy tényleg hasonlítanak.

Mindazonáltal, jópáran felnyitották a szemét, hogy a 10 éve, Portugáliában eltűnt kislány most 14 éves lenne, ám Miss Brookes már a Leeds-i főiskolán tanul.

Miután a lány rájött, hogy elfelejtett számolni, és tényleg nem stimmel az életkoruk, módosította a posztját, miszerint csak viccnek szánta az egészet. Jól felkavarta mindenesetre az állóvizet. A rendőrség ugyanis bejelentette még a múlt hónapban, hogy újranyitják a kislány eltűnésének aktáját, így remélhetőleg még jobban kivesézik majd. Lesz is mit, ugyanis világszerte 8685 lehetséges pont van, ahol Madeline-t láthatták.