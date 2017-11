Kábítószer

Brutális mennyiségű kokain egy jachton

Az ausztrál rendőrség lefoglalt 700 kilogramm kokaint egy jacht hajótestében, az ország keleti partvidékén szerdán, három embert őrizetbe vettek. 2017.11.16 11:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Catana 42 nevű hajó Tahitiból érkezett, és a hatóságok Új-Dél-Wales állam Toronto városának külterületi részén, Lake Macquarie-nél tartóztatták fel. A lefoglalt kokain piaci értéke 245 millió ausztrál dollár (50,2 milliárd forint). A kereskedelmi mennyiségű kábítószer behozataláért akár életfogytig tartó börtönbüntetés is kiszabható.



Neil Gaugham rendőrfőnök-helyettes azt mondta, hogy a jacht "bejárta a fél Csendes-óceánt", mielőtt feltartóztatták.



"Nincs mit csodálkozni azon, hogy a bűnszövetkezet ravasz módszereket vet be, ilyen nagy távolságokat tesz meg, vállalva az óceánok átszelését is egy ilyen kis hajóval, a kábítószer behozatala érdekében" - tette hozzá a tisztviselő, utalva arra, hogy a jacht nem a legrövidebb úton jutott el Ausztráliába.



Az ausztrál hatóságoknak idén februárban volt történetük eddigi legnagyobb kábítószerfogása: 1,4 tonna súlyú, több mint 312 millió ausztrál dollár (64,8 milliárd forint) értékű rakományt foglaltak le egy jachton Új-Dél-Wales partjainál.