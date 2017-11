Oroszország

Iszlamista hálózatot számoltak fel az oroszok

Őrizetbe vették Moszkva körzetében a Tabligi Dzsamaat elnevezésű nemzetközi muszlim misszionárius szervezet 69 tagját - közölte kedden az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közönségkapcsolatokért felelős osztálya.



Az Oroszországban a legfelsőbb bíróság által 2009-ben szélsőséges nemzetközi szervezetnek minősítetett és betiltott szervezet őrizetbe vett tagjainak többsége közép-ázsiai származású, de vannak közöttük orosz állampolgárok is. A "mély konspirációban" működő csoporttól a közlemény szerint szélsőséges irodalmat és elektronikus adathordozókat koboztak el. Az akcióban az FSZB mellett az orosz belügyminisztérium egységei is részt vettek.



Az Indiában 1926-ban alapított szervezetre már többször is felfigyeltek a terrorizmussal kapcsolatos nemzetközi nyomozások során, de tagjai állítják, hogy nincs közük semmilyen erőszakos akcióhoz. A Tabligi Dzsamaat tevékenységét Üzbegisztánban és Kazahsztánban betiltották, és hasonló lépést kezdeményeztek Kirgizisztánban is.