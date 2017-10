Terrorizmus

MI5-főnök: egyre nehezebben felderíthető a terrorveszély

Nagy-Britannia "többdimenziós", egyre gyorsabb ütemben átalakuló és mind nehezebben felderíthető terrorveszéllyel kénytelen szembenézni - mondta kedden a brit elhárítás (MI5) vezetője.



Andrew Parker Londonban tartott háttérbeszélgetést a brit sajtónak, és utána több interjút is adott a legnagyobb brit televíziós társaságoknak.



A BBC és a Sky News televíziók által kedd este idézett nyilatkozataiban anélkül, hogy részletekbe merült volna, közölte: a brit biztonsági szolgálatok jelenleg "ötszáznál jóval több" aktív elhárítási műveletet folytatnak, és e műveletek hozzávetőleg háromezer olyan személyt érintenek, akik valamilyen módon szélsőséges tevékenységekben vesznek részt.



Parker szerint az elmúlt években nyolcszáznál is többen utaztak Nagy-Britanniából Szíriába vagy Irakba, ahol csatlakoztak valamelyik fegyveres csoporthoz. "Egy részük" már évekkel ezelőtt "különböző okokból feladta a harcot és hazatért"; ők is szerepelnek az elhárítási és egyéni kockázatelemzési műveletek keretében folyamatosan figyelt háromezer személy listáján.



Nehéz felmérni, hogy a szíriai és az iraki fegyveres csoportokhoz csatlakozó nyolcszáz brit közül hányan haltak meg harcokban, de a brit elhárítás becslése alapján számuk meghaladhatja a 130-at - mondta az MI5 vezérigazgatója.

Hozzátette: akik még mindig Szíriában vagy Irakban vannak, azok valószínűleg már nem is próbálnak hazatérni, mert tudják, hogy Nagy-Britanniában büntetőeljárás várna rájuk.



Parker szerint a biztonsági szolgálatok mindig csak "információtöredékekből" tudnak dolgozni, és ezekből igyekeznek összerakni azt a képet, amelyből kiderülhet, hogy "mi készül". E munka eredményeként az elmúlt négy évben húsz, az utóbbi hét hónapban hét nagy-britanniai terrortámadási kísérletnek sikerült elejét venni. Mindegyik meghiúsított támadási terv az iszlám szélsőségességhez volt köthető - tette hozzá Andrew Parker.



Március óta öt terrorcselekményt követtek el Nagy-Britanniában, e támadásoknak összesen 35 halálos áldozatuk volt. A legsúlyosabb merénylet májusban, egy manchesteri popkoncert helyszínén történt, ahol egy öngyilkos merénylő pokolgépet robbantott, 22 embert, köztük hét gyermeket ölt meg.



Az MI5 vezetője e merényletekkel kapcsolatban elmondta: a terrorelhárításban nem lehetséges tökéletes, 100 százalékos hatékonyságot elérni, azért sem, mert a támadás ötletének megszületésétől a tervezésen át a merénylet végrehajtásáig olykor csak néhány nap telik el.



Andrew Parker most első ízben felfedte, hogy Hollandiában működik egy közös terrorelhárító műveleti központ, amely harminc európai ország biztonsági szolgálatainak együttműködését és információcseréjét hangolja össze. Az MI5 vezérigazgatója elmondta, hogy a központ működésének eredményeként "tucatnál is több" olyan terrorista van ma rács mögött, akiket másként esetleg nem lehetett volna időben elfogni és megakadályozni az általuk tervezett terrortámadásokat.



A keddi háttérbeszélgetésen Parker nagyrabecsüléssel szólt az MI5 kötelékében dolgozó négyezer elhárítóról és ügynökről, akik szavai szerint életük kockáztatásával, álcázott műveleteket végrehajtva gondoskodnak az ország biztonságáról.