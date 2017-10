Diplomácia

Kivonulhat az orosz RT televízió az Egyesült Államokból

Kivonulhat az orosz állami tulajdonban lévő RT America tévécsatorna az Egyesült Államokból az amerikai hatóságok nyomása miatt. Ezt Margarita Szimonyjan, a televízió főszerkesztője helyezte kilátásba az orosz NTV által vasárnap sugárzott interjújában.



"Legrosszabb esetben elhagyjuk az Egyesült Államok területét és nem fogunk ott sugározni. A legrosszabb esetben Oroszország ugyanígy válaszol majd az amerikai tömegtájékoztatási eszközök esetében" - mondta Szimonyjan, hozzáfűzve, hogy ő újságíróként nem szeretné, ha ez így történne.



Kijelentette, hogy az RT (korábban: Russia Today) ebben az esetben is minden más elérhető módon törekedni fog arra, hogy eljusson az amerikai közönséghez. Kifogásolta, hogy az amerikai hatóságok olyan feltételeket szabtak meg, amelyek között a televízió nem képes továbbműködni, véleménye szerint megsértve ezzel a szólásszabadságot.



"Miért teszik ezt? Azért, mert úgy képzelik, hogy egy másik nézőpontot mutattunk be, ami befolyásolta a választásaikat" - mondta.



Az amerikai igazságügyi minisztérium szeptember 11-én elrendelte, hogy az RT America tévétársaságot kiszolgáló amerikai cég idegen ügynökként jegyeztesse be magát az Egyesült Államokban. Szimonyjan akkor azzal fenyegetőzött, hogy "Oroszország ellenlépései ugyanilyenek lesznek".



Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtökön szintén válaszintézkedéseket helyezett kilátásba.



Zaharova szerint "a törvény szelektív és politikailag motivált" alkalmazása veszélyezteti a szólás szabadságát és egyúttal a televízió munkatársainak biztonságát. Utóbbi állítását azzal indokolta, hogy az RT-t kiszolgáló cégnek "idegen ügynökként" közölnie kellene a személyzeti listáját, alkalmazottainak személyes adatait, ami szerinte "az Egyesült Államokban jelenleg folyó boszorkányüldözés légkörében reális fenyegetést jelenthet".



Az orosz tömegkommunikációs és távközlési hatóság (Roszkomnadzor) pénteken törvénysértéssel vádolta a CNN International amerikai televíziót, és behívatta annak képviselőit. A Roszkomnadzor szerint a CNN International oroszországi sugárzását biztosító cég tevékenységével megsértette a tömegtájékoztatási eszközökre vonatkozó szabályozásokat, ami miatt kilátásba helyezte a figyelmeztetés és a kimutatott jogsértés felszámolására való felszólítás lehetőségét.

Az orosz parlament felsőháza júniusban fontolóra vette az olyan, orosz közönséget megcélzó külföldi médiumok blokkolását, amelyek tevékenységükkel kárt okoznak Oroszországnak, a finanszírozás szempontjából pedig azt mérlegeli, hogy az idegenből támogatott orosz sajtóorgánumokat hasonlóképpen kezelje, mint a "külföldi ügynökségnek" minősített civil szervezeteket.



Andrej Klimov, az állami szuverenitás védelmére és a belügyekbe való beavatkozás megelőzésére felállított felsőházi ideiglenes bizottság elnöke pénteken úgy nyilatkozott, hogy a CNN-nel kapcsolatban nem politikai, hanem "jelentéktelen technikai kérdések" merültek fel. Mint mondta, az irányítása alatt álló testület az orosz nyelvű tartalomszolgáltatás foglalkoztatja, a CNN pedig angolul sugároz.



"Néhány olyan nyugati országgal szemben vannak kifogásaink, amelyek állami szinten másznak bele a belügyeinkbe. A CNN magánvállalat, amely globálisan angol nyelven sugároz" - mondta Klimov az RNS orosz hírügynökségnek.



Az RT America televíziót, valamint a Sputnik News rádióadó és hírügynökséget az Egyesült Államok propagandaadónak tekinti. Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) a hónap közepén vizsgálatot indított ezen médiumok ellen, mert azzal gyanúsítják őket, hogy komoly szerepük volt a Donald Trump elnökválasztási győzelméhez vezető orosz propaganda terjesztésében.



A külföldi ügynökök bejegyzésére vonatkozó 1938-as amerikai törvény (FARA) értelmében mindenkinek regisztráltatnia kell magát az amerikai igazságügyi minisztériumnál, aki egy külföldi kormány utasítására, kérésére vagy irányítása alatt tevékenykedik. A FARA kivételt tesz azokkal a médiaszervezetekkel, amelyek nem külföldi kormányokat szolgálnak ki. Ezt a mentességet élvezi a BBC brit és a Deutsche Welle német tartalomszolgáltató is. Ugyanakkor a Peking felügyelete alatt álló China Dailyt, az NHK Cosmomedia japán tévécsatornát és a dél-koreai Korean Broadcasting Systemet (KBS) például bejegyezték az igazságügyi minisztériumnál.