Illegális bevándorlás

2020-ig Afrika térségéből 60 millió illegális bevándorló érkezik

A határőrizet fenntartása alapvető nemzeti érdekünk - szögezte le a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.



Bakondi György hozzátette: bármilyen koncepció alapján akarja megvalósítani az Európai Unió emberek befogadását - akár demográfiai megfontolásból, akár munkaerő-problémák miatt - Magyarország abba nem szól bele, de tartsák tiszteletben, hogy Magyarország nem kíván bevándorlóország lenni. A magyar kormány mindent megtesz a magyar emberek biztonsága érdekében - tette hozzá.



A belbiztonsági főtanácsadó elmondta, a héten az Európai Bizottság egyik szóvivője sikeresnek nevezte a kvótadöntés megvalósítását, s egy új tervet is bejelentettek, amely 50 ezer ember befogadásáról szól, legális módon, elsősorban a családegyesítés megkönnyítésével.



Bakondi György reagált Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnökének egy rigai egyetemen tartott előadására is. A főtanácsadó azt mondta: Frans Timmermans a lett fővárosban található közgazdasági egyetem (Stockholm School of Economics in Riga) "Soros-termében" egyetemistáknak tartott beszédében "kicsit szimbolikusan" felidézte azokat a gondolatokat is, amelyek a Soros-terv lényegét is adják. Konkrétan bírálta Magyarországos és Lengyelországot, s kijelentette nincs szükség kerítésre - mondta Bakondi György, hozzátéve: emellett kicsit ellentétes volt, hogy maga Timmermans is elismerte: van egy NATO-tanulmány, amely 2020-ig Afrika térségéből 60 millió illegális bevándorlóval számol csak Afrika térségéből.