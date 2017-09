Természeti csapás

Öt amerikai elnök összefogott a hurrikánok áldozataiért

Fotó: AFP

Öt volt amerikai elnök összefogott az Egyesült Államokat sújtó hurrikánok áldozatainak megsegítésére, a csütörtök este útjára indított, One America Appeal (Egy Amerika Felhívás) elnevezésű kezdeményezést George H. W. Bush elnök irodája tette közzé.

Jimmy Carter, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama közös felhívásában leszögezte: a Harvey hurrikánnak áldozatul esett embereket és közösségeket, valamint az őket segítő szervezeteknek és önkénteseket szeretnék támogatni, ezért számlát nyitottak, amelyre elsőként ők adakoztak, péntektől pedig minden ember adományára számítanak.

A politikusok eredetileg csak a Texasban és Louisianában pusztító Harvey hurrikán áldozataira gondoltak, de közben a segítséget kiterjesztették a katasztrófával fenyegető Irma hurrikán leendő áldozataira is.

Az 5-ös erősségű Irma várhatóan a hétvégén ér partot Floridában, de hamarosan két újabb trópusi vihar, a Katia és a José is követheti.

Az adományokat a George H. W. Bush Elnöki Könyvtár Alapítványnál nyitott, elkülönített számlára várják. Ezzel egyidejűleg honlapot is indítottak, amelyen tájékozódhatnak a segíteni szándékozók.