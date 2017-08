Németország

Martin Schulz: kancellár leszek!

Martin Schulz, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) kancellárjelöltje szerint jó esélye van rá, hogy ő legyen a következő német kormányfő. 2017.08.14 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Schulz a ZDF országos köztelevíziónak adott interjúban azt mondta, még semmi sem dőlt el, minden lehetséges, megéri kampányolni az utolsó pillanatig.



A politikussal készült beszélgetés vasárnap este lesz látható a televízióban. Az előzetesen közölt részletek szerint Schulz nyitottnak mutatkozott ismét együtt kormányozni az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unióval (CDU) és bajor testvérpártjával a Keresztényszociális Unióval (CSU) abban az esetben, ha ő lesz az új kancellár.



A szociáldemokraták jelöltje annak ellenére nyilatkozott ilyen magabiztosan, hogy pártja a közvélemény-kutatások szerint bőven le van maradva mögött a CDU/CSU mögött. A felmérések szerint a konzervatív uniópártok támogatottsága 37-40 százalékos, míg az SPD 23-25 százalékon áll.



Schulz az interjúban kritizálta a német autógyártókat, mert szerinte az iparág "elaludta a jövőt". Úgy vélekedett, hogy a gyártók a rövidtávú pénzügyi sikerek érdekében nem fektettek be olyan területekbe, amelyekbe a jövő érdekében invesztálni kellett volna.



Ez a magatartás vezetett el a dízelbotrányhoz, amelynek most a dízelautó-tulajdonosok - elsősorban az ingázók, kisiparosok, szállítók - "fizetik meg az árát" - mondta a politikus.



Véleménye szerint az augusztus elején Berlinben tartott sikertelen dízelcsúcs egyetlen eredménye azt volt, hogy a gyártóknak - az SPD nyomására - végre el kellett ismerniük a felelősségüket a botrányban.



Martin Schulz vasárnap este a német RTL kereskedelmi televízióban is szerepel, amelyben állampolgárok kérdezik több témában. Az adásból előzetesen közöltek szerint a menekültek és migránsok kiutasításával kapcsolatban a kancellárjelölt azt mondta: ha valaki ebben az országban védelmet kér, de nem tiszteli a törvényeket, akkor ki kell utasítani.



Schulz ostobaságnak nevezte a Horst Seehofer bajor miniszterelnök, CSU-elnök által szorgalmazott 200 ezres felső határt a menekültek és migránsok befogadásával kapcsolatban.



Választási győzelme esetére pedig azt ígérte, minden megtesz azért, hogy európai szinten nagyobb szolidaritás alakuljon ki a menekültek segítésében, eddig ugyanis szerinte sok tagország kibújt a teherviselés alól és Németország mögé rejtőzött.



A szolidaritás egy alapelv, nem "mazsolázgathat" belőle mindenki a kedve szerint - jelentette ki.



Hozzátette, kancellárrá választása esetén Németország csak akkor hagyná jóvá az EU költségvetését, ha megegyezés születne egy egységes bevándorlási és menekültpolitikáról.



Az RTL műsorában a politikus óvta az Egyesült Államokat attól, hogy provokálja a kínai kormányt, mivel - véleménye szerint - Kína kulcsszerepet játszhat az Észak-Korea és az Egyesült Államok között kialakult konfliktus megoldásában. Ezzel azokra a hírekre reagált, amelyek szerint hétfőn Donald Trump amerikai elnök bejelentheti a Kína elleni kereskedelmi fellépést.

Az egyik stúdióvendég kérdésére válaszolva azt mondta, a krízist látva megérti az esetleges atomháború miatti aggodalmakat, ő maga is aggódik, de a felelősségteljes politikusok ilyen helyzetben nem engedhetik meg maguknak, hogy a félelem vezesse őket.