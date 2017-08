Erőszak

Őrizetbe vették a Pussy Riot orosz punkzenekar két tagját Jakutszkban

hirdetés

Őrizetbe vették néhány órára a Pussy Riot orosz rendszerellenes női punkzenekar két tagját Jakutszkban, amiért nem engedélyezett szolidaritási akciót tartottak a terrorvádakkal bebörtönzött Oleh Szencov krími ukrán filmrendező támogatására - jelentette az Interfax hírügynökség.



Az Interfax az őrizetbe vett Marija Aljohinára hivatkozott, akit az együttes egy másik tagjával, Olga Boriszovával együtt vettek őrizetbe a szibériai városban működő büntetőtelep közelében, ahol Szencov is raboskodik, miután az előző nap "Free Sentsov!" (Szabadítsátok ki Szencovot!) feliratú plakátot függesztettek ki egy közeli hídon.



Boriszova a Facebook közösségi oldalon közölte, hogy néhány órás fogva tartásukat követően szabadon engedték őket, mivel a rendőrség őrizetbe vételükkor állítólag rosszul töltött ki iratokat. Az ügyükben eljáró bíró ezt megállapította, és elrendelte szabadlábra helyezésüket.



Boriszova korábban egy rendőrautóban felvett, és a Twitter közösségi internetes oldalon közzétett videóban elmondta: azért vették őket őrizetbe, mert a hatóságok szerint nem engedélyezett akciójukkal szabálysértést követtek el.



A terrorizmussal vádolt krími ukrán filmrendezőt 2015 augusztusában húsz év börtönre ítélte egy bíróság a dél-oroszországi Rosztov-na-Donu városban. A vádak szerint Szencov és társa, Olekszandr Kolcsenko terrorcsoportot hozott létre, és illegális fegyverkereskedelmet szervezett. A csoport állítólag 2014 májusában két támadást is végrehajtott az Oroszország által egy hónappal korábban elcsatolt Krím félszigeten fekvő Szimferopolban, és továbbiakat is tervezett.



A Pussy Riot azzal vált ismertté világszerte, hogy a moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyházban 2012 februárjában tartott, botrányt keltő fellépése miatt két tagja, Nagyezsda Tolokonnyikova és Marija Aljohina 21 hónapon át börtönben raboskodott. 2013 decemberében szabadultak, miután közkegyelemben részesültek.