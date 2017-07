Állatkínzás

Rózsaszínűre festették kutyáikat, hogy a turisták cukiskodhassanak velük

Szamojéd kölyköket festettek rózsaszínűre egy orosz tengerparti üdülőhelyen a felelőtlen gazdáik. A kutyák így szórakoztatták a turistákat, akik fotókat is készíthettek (persze pénzért). Amint a kutyák felnőttek, gazdáik elhagyták őket. A szerencsétlen, porig alázott ebeket állatjogi aktivisták mentették meg.

Fotó: Sputnik

A rikító színű kutyák főleg a gyerekeknek tetszettek, záporoztak is az "Olyan cukik!" felkiáltások.



Miután a kutyák felnőttek, és már nem vonzották annyira a turistákat, kegyetlen gazdáik megpróbálták eladni őket. Ez nem sikerült, így végül kitették őket az erdőbe, étlen-szomjan. Szerencsére megtalálták őket az állatvédők, és egy moszkvai menhelyre vitték őket.



Az állatorvos számtalan sérülést talált rajtuk, valaki még légpuskával is meglőtte őket. Arról nem is beszélve, hogy a rikító színt előidéző vegyianyag sem tehetett túl jót nekik.



A Krasznodar-i Ügyészség vizsgálatot indított. Az állatvédő aktivisták nem győzik hangsúlyozni, hogy az állatok kizsákmányolása semmilyen formában sem lehet elfogadható.



Biztonságban a menhelyen