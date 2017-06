Egyenlőség

Komolyabb incidensek nélkül zajlott le az idei melegfelvonulás Kijevben

Az UNIAN ukrán hírügynökség helyszíni jelentése szerint az idei KievPride elnevezésű megmozduláson mintegy ezren vettek részt, köztük nemcsak az LMBT-közösségek jogvédői, hanem velük rokonszenvező ukránok és külföldi diplomaták is. A rendet körülbelül öt és félezer rendőr felügyelte. A város központjában lévő Sevcsenko parknál – ahonnan a menet indult – fémdetektoros kapukat helyzetek el. Kisebb dulakodás tört ki rendőrök és a felvonulást ellenzők között, a fővárosi rendőrség közlése szerint emiatt hat embert vettek őrizetbe. Később Andrij Kriscsenko kijevi rendőrfőnök sajtótájékoztatót tartott, amelyen arról számolt be, hogy a dulakodás közben két rendőr sérült meg könnyebben, a megmozdulás résztvevői közül viszont senkit sem ért bántódás. Amikor a menet a felvonulás végéhez ért, a szervezők arra érték a résztvevőket, hogy mondjanak köszönetet a rendfenntartóknak a megmozdulás biztosításáért.



A KievPride ellenzői, ukrán nacionalista szervezetek – köztük a Jobboldali Szektor (PSZ) – előrebocsátották, hogy nem tekintik a melegek felvonulását jogvédő akciónak, ezért igyekeznek megakadályozni a rendezvény megtartását. Ígéretet tettek ugyanakkor előző nap arra, hogy nem támadnak a felvonulás résztvevőire.



A felvonulást megelőző napon hackerek feltörték az ukrán LGBT-szövetség honlapját, és fenyegető üzenetet küldtek a szervezetnek e-mailben. A szervezet az incidens miatt az ukrán rendőrség kiberbűnözési osztályához fordult.



Kijevben 2013 óta rendeznek melegfelvonulásokat. Akárcsak tavaly, idén is a belvárosban tartották a rendezvényt, míg korábban nem központi részen szervezték meg az előre jelzett provokációk miatt. Minden alkalommal nagy számú rendőr biztosítja a rendet a felvonulás alatt, eddig viszont minden évben komolyabb incidensek nélkül zajlottak le a rendezvények.



A többségében ortodox vallású ukrán lakosság alapvetően nehezen fogadja el a melegjogokat, ugyanakkor megfigyelők szerint az elmúlt évek alatt fokozatosan egyre toleránsabbá válik a társadalom a homoszexuálisokkal szemben.