USA-Oroszország

Moszkva: az amerikaiak orosz kikötőket akarnak az ellenőrzésük alá vonni, ami felér egy hadüzenettel

Az orosz politikusok szerint a Fehér Ház arra készül, hogy az Észak-Koreával szembeni szankciók végrehajtása érdekében ellenőrzése alá vonja Vlagyivosztok, Nahodka és Vanyino kikötőjét. 2017.05.05 15:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: AFP

Az orosz kikötők amerikai ellenőrzés alá vonásáról rendelkező washingtoni törvénytervezet olyan, erő alkalmazását magában foglaló forgatókönyvet tartalmaz, amely hadüzenettel egyenértékű - jelentette ki Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlament külügyi bizottságának elnöke pénteken a RIA Novosztyi hírügynökségnek.

"Remélem, hogy ezt a törvénytervezetet sohasem fogják végrehajtani, mert annak végrehajtása erő alkalmazását előíró forgatókönyvet tartalmaz, amelynek értelmében amerikai hadihajók kikényszeríthetnék minden hajó ellenőrzését. Az ilyen erőre épülő forgatókönyv nem fér a fejembe, mert hadüzenetet jelent" - mondta a politikus.

Alekszej Krasznov, az alsóház védelmi bizottságának első elnökhelyettese hangsúlyozta, hogy az amerikai törvénytervezet nem illeszkedik a nemzetközi biztonság fenntartásának általános koncepciójába. Sem Moszkva nem kérte fel, sem a nemzetközi szervezetek nem hatalmazták fel Washingtont arra, hogy orosz kikötőket vonjon ellenőrzés alá.

A képviselő arra figyelmeztetett, hogy az Oroszországgal és a szövetségeseivel szembeni barátságtalan lépésekre az Egyesült Államok kormánya ugyanilyen, szimmetrikus választ fog kapni, és "egyetlen amerikai hadihajó sem lépheti majd át Oroszország területi vizeinek határát". Krasznov azzal vádolta meg az amerikai vezetést, hogy Európa után az ázsiai-csendes-óceáni térségben is a kardcsörtetéshez folyamodott.

Az amerikai képviselőház csütörtökön megszavazta egy Észak-Korea elleni szankciókról rendelkező tavalyi törvény módosítását. Az orosz média és politika szerint a módosítás hatályba lépése esetén a Fehér Ház felhatalmazást nyer arra, hogy a Phenjannal szembeni kereskedelmi korlátozások végrehajtása érdekében különleges ellenőrzése alá vonja Vlagyivosztok, Nahodka és Vanyino távol-keleti orosz kikötőket. A tervezet rendelkezései a RIA Novosztyi ismertetése szerint kiterjednek kínai, iráni és szíriai kikötőkre, köztük az orosz használatban lévő Latakiára és Tartuszra is.

A törvénymódosítást még az amerikai szenátusnak is jóvá kell hagynia és Donald Trump elnök aláírása után léphet hatályba.