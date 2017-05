Csehország

Cseh kormányválság - Sobotka mégsem mond le

A pénteki nap folyamán azonban levélben javasolni fogja az államfőnek, hogy mentse fel tisztségéből Andrej Babis kormányfőhelyettest és pénzügyminisztert, akinek tisztázatlan pénzügyei szerinte a kormányválság okát jelentik. A kormányfő azt vártja, hogy az államfő haladéktalanul eleget tesz kérésének.



Sobotka az általa vezetett Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) szűkebb vezetésének péntek reggeli ülése után nyilatkozott a sajtónak.



Jirí Ovcácek elnöki szóvivő a kormányfő nyilatkozatára reagálva közölte, hogy az államfő nem kívánja elsietni a dolgot, megvárja, amíg az új helyzet valamelyest megnyugszik és tisztázódik. "A kormányfő óránként változtatgatja véleményét. Nem akarunk semmit elsietni" - szögezte le.



A szociáldemokrata cseh miniszterelnök kedden jelentette be, hogy még a héten benyújtja kormánya lemondását, mivel nem tudja tovább vállalni kormányában Andrej Babis kormányfőhelyettest, pénzügyminisztert, a koalíciós partnerpárt ANO elnökét, akit adócsalással vádolnak és Sobotka szerint a gyanút mindeddig nem tudta eloszlatni. A tervezett csütörtöki időpontban azonban Sobotka nem nyújtotta be lemondását, Milos Zeman cseh államfő pedig egy késő esti tévéinterjúban úgy vélekedett, hogy a jelenlegi hárompárti kormánynak az októberre kiírt választásokig hivatalában kellene maradnia, s egyedül Bohuslav Sobotka miniszterelnöknek kellene távoznia a kormányból.



Újabb lépését, miszerint mégsem mond le a kormányfői posztról, Sobotka pénteken azzal magyarázta, hogy Milos Zeman államfő alkotmányértelmezése a kormányfő lemondásával kapcsolatban eltér az eddigi szokásoktól, s ez nem kínál megoldást a kormányválság okára, amelyet ő Andrej Babis botrányaiban lát.



A kormányfő azt is Babis szemére vetette, hogy politikai és gazdasági érdekei szerint befolyásolja a tulajdonában lévő médiumokat.



Andrej Babis közölte: Sobotka lépését nem kívánja kommentálni, a döntést az államfőre bízza.



A cseh miniszterelnök szerint lemondása a kormány egészének lemondását jelenti. Zeman elnök azonban jogi szakértőkre hivatkozva azt állítja, hogy a lemondás csak a kormányfőre vonatkozik, a miniszterekre nem.



A cseh korona árfolyama az újabb politikai fordulatra nem reagált, a nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért péntek délelőtt 26,8 koronát adtak.